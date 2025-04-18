復活節首日截至晚上9時逾80萬人出境 當中70萬為港人(更新)

【22:10更新】入境處表示，截至晚上9時，逾1,124,464人次出入境，當中801,068萬人次出境，香港居民佔約70.5萬；入境人數為323,396。出境方面，最多人經羅湖口岸，有15萬7千多人次；其次是落馬洲支線，有近15萬4千人次出境；深圳灣口岸有10萬9千多人次出境；港珠澳大橋就有10萬2千多人次出境。 【18:00更新】入境處指，截至今日下午4時，已有超過83萬人次出入境，當中出境人次超過65.6萬人次，而入境就有逾17.3萬。當中落馬洲支綫及羅湖口岸各有超過13萬人次出境，至於深圳灣口岸及港珠澳大橋分別有超過8.6萬及8.4萬人次出境。 【16:55更新】機場管理局宣布，由於假期人流暢旺，香港國際機場4號停車場的長期停車位已經泊滿，建議旅客使用公共交通工具前往機場。

【16:25更新】運輸署公布，由於深圳灣管制站的車輛數目回復正常水平，所有車輛都可以沿用原有行車線進入管制站。而港深西部公路的交通亦回復正常。 【14:35更新】港鐵公布，早前配合羅湖及落馬洲支線管制站的人潮管制措施，於東鐵綫作出的個別列車班次調整已回復正常。而運輸署表示，雖然目前深圳灣口岸的跨境私家車仍然多，但是等候處理過境手續時間已減至45分鐘，而警方仍在深圳灣實施第二階段特別交通安排。 【13:25更新】運輸署更新，指深圳灣口岸的跨境私家車雖然仍然很多，不過等候駛往旅檢區進行離境手續的時間已減至60分鐘，不過警方仍在深圳灣實施第二階段特別交通安排。 東鐵一度更改部份班次以大埔墟為終點 【11:55更新】入境處表示，截至上午10時，逾25.4萬人次經各口岸出境，入境就有5.6萬人次。在各口岸中以羅湖出境人次最多，逾5.5萬人次，而落馬洲支綫也有5.4萬人次。運輸署表示，因應長假期出境人潮高峰，目前使用羅湖管制站的人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次已作出調整，乘客或需於中途站轉車，車站已加派人手協助乘客。港鐵宣布，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站，乘客需於該站轉車。車站已加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間。 【11:20更新】運輸署宣布，深圳灣管制站的特別交通安排。指因為進入深圳灣管制站的跨境私家車眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要90分鐘，警方現正在深圳灣管制站實施第二階段特別交通安排。跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區進行離境手續。

港珠澳香港口岸大量旅客等金巴 運輸署今日（18日）上午表示，西部公路往深圳灣口岸方向的交通繁忙，呼籲駕駛者忍讓及小心駕駛。另外，港珠澳大橋香港口岸亦非常繁忙，大量旅客在等候金巴出境。 運輸署上午10時20分左右表示，港深西部公路往深圳灣口岸方向的交通繁忙，籲駕駛人士忍讓及小心駕駛。同署指，由於預計復活節長假期，特別是假期的第一天及最後一天，會有大量跨境旅客使用公共交通工具經各陸路口岸往來內地及澳門，署方已作出相應交通安排。 署方又表示，港珠澳大橋的香港口岸現時交通非常繁忙，輪候金巴出境旅客眾多，服務需要較長時間，呼籲旅客及早規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段。運輸署又表示，因為假日期間高鐵西九龍站會有較多旅客，提醒乘坐高鐵往內地的旅客要預留足夠時間辦理出入境手續，最早可於開車前120分鐘在B1樓層入閘。而港鐵亦會在復活節期間，加強機場快綫及東鐵綫的班次。