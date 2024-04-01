復活節2024｜食肆晚市生意挫四成　黃家和：港人北上成風消費力轉至外地

復活節4日長假期來到最後一日，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，港人外遊對餐飲業造成非常大影響，預計日間生意額整體比平時減少最少兩成，而夜間生意更由起初估計跌三成，進一步擴大至跌穿四成，直言是對業界響起一個頗大的警號，又估計過去一個月有約300間食肆結業。

黃家和在一個電台節目形容，港人北上消費已成風氣，短期內對餐飲業信心有些少動搖，指最受影響的是高端食肆，因3日約135萬人次離港香港市民屬高消費力，即把消費力轉移至外地，而留港的600多萬港人雖然不是沒有消費，但消費力明顯減弱了許多。若與去年復活節比較，今年的生意下跌超過三成，因去年雖然剛通關但仍有不少人留港消費，但其後港人便逐步北上消費。

在生意額減少的同時，黃家和估計過去一個月約有300間食肆結業，而4月因農曆新年春茗和復活節等已經過去，可說是餐飲業生意全年最差的一個月，料結業潮會持續，又稱5月母親節或打後節日會有刺激市道活動，但坦言憂慮7、8月暑假的年輕人會北上消費或外遊，認為香港業界需要很大突破和轉型。他又說，以北區的食肆經營尤為困難，因為新界北一帶市民「連買餸都上深圳買」，形容當區北上消費情況「非常嚴峻」。

倡與澳門設計「打包式」旅遊活動

另外，政府近期致力舉辦大型盛事吸引遊客，黃家和認為的確帶動到港人和遊客參觀，但一般都只有西九文化區、尖沙咀、維港兩岸的活動地點鄰近食肆受惠。他日前曾赴澳門出席一個活動，發現當地雖然同樣受居民北上消費影響，但政府有出盡法寶吸引內地遊客消費，相反香港只是民間「單打獨鬥」，建議餐飲、零售和旅遊業日後要與澳門合作，設計「打包式」旅遊活動。