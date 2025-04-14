復活節2025｜大地震傳言影響港人遊日意欲 日本團減少北上人數增

每年復活節假期均是港人外遊高峰，受日本或發生大地震的傳言影響，有旅遊業人士表示，今年港人參與本地復活節團的比例有所上升，北上港人也大增。 每年復活節假期均是港人外遊高峰，不過今年東南亞周邊地區地震頻發，加上坊間關於日本將發生大地震的傳言四起，令部分港人轉換旅遊地點。中通社報道，太子旅遊經理林炳成表示，雖然今年復活節本地團整體報團人數較去年減少3成左右，但參加本地團的港人比例有所上升、佔團友約一半。此外，通過旅行社訂購香港酒店的港人數量，亦較去年增長2成。

太子旅遊高鐵團穩步增長約1成 考慮復活節假期與農曆新年長假期的間距較短，林炳成推測，市民或因此選擇留待暑假，才規劃離港的長途旅行；部分港人亦因擔心日本會發生地震，故選擇今年復活節假期留港遊玩，也有人改道去歐洲等地。因雲南大理剛開通直飛香港的航班，復活節假期到大理的內地團人數也較多。林炳成指，高鐵團穩步增長約1成，客人較多以西安、貴州為目的地。 英豪旅行社副總經理陳家強也說，有客人因擔心海外有地震風險，故復活節假期選擇北上，指隨着高鐵班次增加，今年高鐵團團數按年增約1成左右，「很多團客覺得高鐵方便，復活節出行價錢也與平日相若；至於飛機團價格，則較平日貴兩成左右」。

縱橫遊日本團推額外保障 縱橫遊常務董事袁振寧亦說，今年復活節假期，出發的日本團明顯減少，由每日10團變5團，「旅行社也要加推額外保障，如在日期間遇上5級或以上地震，可獲全額退款，才能挽回客人信心」。至於北上港人，他指亦由往年的佔整體一至兩成，大增至今年佔整體三成。 香港旅議會總幹事楊淑芬相信，更多港人選擇北上旅遊與高鐵有關，指疫情前高鐵系統剛剛開始運作，站點較少，但如今高鐵系統已很方便，站點也多，從香港出發前往内地的高鐵站點有約100個，令港人有更多選擇；高鐵在長假期間也不會加價，因而吸引不少港人北上。 餐飲業指生意應比去年好轉 每遇外遊高峰，香港餐廳生意勢受影響，去年復活節假期，香港餐飲業生意便大減3成。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年因復活節假期較長，相信市民外遊仍然踴躍，認為今年餐飲業生意雖不會太暢旺，但應該比去年好轉。黃家和形容，受「一簽多行」帶動，多了不少內地旅客來香港遊玩。