復活節2025｜衞生署籲外遊防3大傳染病 麻疹、登革熱、諾如病毒預防錦囊

因應復活節假期將至，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生今日(16日)呼籲計劃外遊的市民，應注意目的地的傳染病情況，預防感染各種傳染病，特別是麻疹、登革熱和諾如病毒感染。

麻疹

近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲、歐洲及越南等鄰近地區出現麻疹持續爆發。另外，日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。接種疫苗是預防麻疹最安全有效的方法，計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。