復活節2025｜衞生署籲外遊防3大傳染病 麻疹、登革熱、諾如病毒預防錦囊

因應復活節假期將至，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生今日(16日)呼籲計劃外遊的市民，應注意目的地的傳染病情況，預防感染各種傳染病，特別是麻疹、登革熱和諾如病毒感染。
麻疹
近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲、歐洲及越南等鄰近地區出現麻疹持續爆發。另外，日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。接種疫苗是預防麻疹最安全有效的方法，計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。
登革熱
市民外遊時應提高警覺，慎防蚊傳疾病如登革熱、日本腦炎、寨卡病毒感染、瘧疾等，當中特別要留意的是登革熱。一些港人的旅遊熱點，例如泰國、新加坡及馬來西亞等地，都是登革熱流行的地方。市民如要前往受影響地區，應穿著寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲；在外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑；避免使用有香味的化妝品或護膚品，按指示重複使用昆蟲驅避劑；及如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。
諾如病毒
諾如病毒在冬季會較為活躍，病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，並引致急性腸胃炎爆發。香港人的旅遊熱點如日本、新加坡和台灣，現時的急性腸胃炎活躍程度較去年同期為高，加上部分地區的氣溫仍然較低，市民或有機會感染。諾如病毒通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關，因此市民外遊時應光顧可靠及有牌照的食肆；避免進食生或未經煮熟的食物，尤其要避免進食生的海產或肉類；小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；飲用經煮沸的水；及進食前和如廁後以梘液和清水徹底清潔雙手。
市民可瀏覽衞生署旅遊健康服務網站，了解世界各地傳染病爆發及預防措施的資料。