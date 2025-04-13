復活節2025｜醫管局明啟動服務需求高峰期措施 18間普通科門診應診

一連四日的復活節假期將至。醫管局表示，為應對市民在復活節假期的求診需要，以及減輕急症室的服務壓力，會由明日(14日)起啓動服務需求高峰期特別措施。復活節假期期間(18日至21日），將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

再度推行急症室特別退款安排

此外，為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦會由明日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請，合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款

中醫診所方面，18區中醫診所暨教研中心亦會於復活節假期前後加強服務，其中4間中醫診所會於假期期間提供服務。求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。市民亦可瀏覽醫管局中醫動網頁獲取有關中醫服務的最新資訊。



