復課日日「撩鼻」惹爭議 政府無意全派快測 堅持每朝做

全港學校下周二(19日)起分階段復課，規定師生每早回校前要「撩鼻」快速檢測，惹來熱議，當中有建議讓已打針的學童，降低快測頻率。衛生防護中心強調有否接種新冠疫苗感染風險相若，兩者不能相提並論，又指若檢測不頻密就有機會把病毒帶回校園，或引起爆發。此外，當局在一連3日的全民自願快速測試，共接獲3,128宗有效呈報，認為計劃有助遏止社區傳播。
中小學和幼稚園下周起分階段復課，教職員和學生每日早上都要進行快速測試，然後由學校在早上10時前向衛生防護中心呈報整體情況。為免要學童提早起床檢測，有家長希望以「每晚快測」代替「每朝做」；衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，快測應在上課當日進行，建議學生「早少少起身」。若學校發現學生忘記做快測，教育局副局長蔡若蓮稱，他們將不能參與課堂學習活動，學校在取得家長同意後可安排即場補做，否則須通知家長接學生回家。
政府拒向所有學童派快測
確診數字近期雖現跌勢，但蔡若蓮昨早在電台節目表示，要在考慮安全的情況下恢復面授課，快速測試是暫時想到最需要的做法。她承認，快測安排令學生上學時較匆忙、「有點辛苦」，希望學童能夠適應，又指學校能以寫手冊或拍照等方式，讓學生呈報結果。
教育局早前表示，已預留1,000萬個快測包予30萬名有需要學生，即其餘數十萬適齡學童的家庭將要承擔此額外開支，若以一個快測套裝售價15元、每月上課20日為例，一個家庭如有兩名小朋友，每月的「抗疫開支」又要多花600元。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林希望，政府向所有學生派快測包，減輕家長壓力。蔡若蓮表示，安排應不會對一般家庭構成很大負擔，政府要善用公帑幫助有需要同學；張竹君亦指市面快測包價格近期已「平咗好多」。
「撩鼻」快測難有替代
朱偉林又建議，當局考慮容許已打針學生減少檢測次數，如隔日做或一周做兩次。不過，蔡若蓮和張竹君均強調，打針與否都有染疫風險，並呼籲學童盡快打針。張竹君進一步解釋，進行快測是要了解學童有否感染，如學生不頻密檢測就有機會把病毒帶回學校和引起爆發，故兩者不能相提並論，又稱快測是希望立即有結果，如幼童改以糞便或深喉唾液檢測，需時便會較長。
確診連續3天低於2000宗
整體疫情方面，本港新增確診連續3天低於2,000宗，但昨增1,433宗，數字較前一日稍為回升。上周五至日的全民快測計劃完結，張竹君指疫情趨勢持續向下之時，上周五(8日)個案數目突然回升，料有一半個案、即約800名患者是響應全民快測而呈報，又估計他們均屬無病徵個案，認為計劃有助減少病毒在社區蔓延。
醫管局公布多59名患者離世，第五波疫情累計8,672宗死亡個案，病死率0.735%。另外，公立醫院容許家屬探訪危急及臨終新冠病人，探訪者要按相關要求，包括訪前24小時內的快測陰性證明，或事後補回陰性結果，若在3個月內曾確診，則可豁免；探訪後作7日醫學監測等。
對於世界衛生組織把Omicron新變異病毒株BA.4和BA.5列入監察名單，張竹君指除早前公布的BA.1及BA.2複合病毒，暫未聽聞本港有其他Omicron變種。