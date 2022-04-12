復課｜學生須每朝快測陰性方可回校　未做快測不能參與課堂學習

小學最早下周二(19日)起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課。在恢復面授課後，教職員及學生須每日做快速抗原檢測，有陰性結果才可回校。教育局副局長蔡若蓮表示，學校每日早上需向衞生署呈報所有學生的檢測結果，沒有做快測的學生，不能參與課堂學習活動；若獲家長同意，亦可安排在學校補做快測。

學校每日早上10時前需向衛生署呈報

蔡若蓮在一個電台節目表示，學校需於每日早上10時前，向衞生署呈報所有學生的檢測結果，並且要有清晰記錄：若學生返抵學校時才發現忘記做快測，蔡若蓮指有關學生不能參與課堂學習，學校會通知家長接學生回家，但若獲家長同意，亦可安排在學校補做快測。被問到能否上課前一晚做快測，她重申學生需於上課當日早上做快測。

料每日快測不會對一般家庭構成好大經濟問題

另外，政府會派發1,000萬個快速檢測包予有經濟困難的家庭。蔡若蓮指，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。有關注自閉症組織指，自閉學童或抗拒做快測，蔡若蓮說距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」