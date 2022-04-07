復課｜教育局公布計劃時間表　料毋須一宗個案都停課

全港學校最快在本月復活節假期後、即下周二(19日)起分階段復課。教育局長楊潤雄今日(7日)出席立法會教育事務委員會視像會議時，透露初步計劃先讓小學高年級恢復半日面授課堂，5月初再到高中和初小復課，初中則要待至約5月10日。幼稚園方面，當局擬在下月初先讓學校安排一個年級恢復半日面授，其後安排兩級。及至5月17日全港中、小學和幼稚園可恢復半日面授。
研究師生定期快速測試
楊潤雄強調，具體日期和安排仍有待與學界商討。他並稱，恢復全日面授的時間表，要視乎學校情況和本港整體疫情再作決定，如個別學生已完成接種新冠疫苗，當局容許他們可在學校進行半日額外的非學術活動。
以往學校如出現新型肺炎確診個案，衞生防護中心都會要求學校停課和大清洗。楊潤雄提到，第五波疫情確診數字十分高，現正與衞生防護中心商討復課後的停課指引。他指出，當局正研究要求學生和教職員定期接受快速抗原測試，以及是否零星確診個案也要立即停課等。
防護中心：停課與否需評估風險
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，按目前疫情情況，料4月底復課後社區仍會有確診個案，學校也一定有學生感染，故未必如前往般一有個案就要飭令學校停課。他指，學校如發現個案必須通知衞生署跟進，署方會就各間學校作風險評估，包括個案是否集中一班或分散於不同級別，才會決定學校需否停課。