復課｜教育局公布計劃時間表　料毋須一宗個案都停課

全港學校最快在本月復活節假期後、即下周二(19日)起分階段復課。教育局長楊潤雄今日(7日)出席立法會教育事務委員會視像會議時，透露初步計劃先讓小學高年級恢復半日面授課堂，5月初再到高中和初小復課，初中則要待至約5月10日。幼稚園方面，當局擬在下月初先讓學校安排一個年級恢復半日面授，其後安排兩級。及至5月17日全港中、小學和幼稚園可恢復半日面授。

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楊潤雄強調，具體日期和安排仍有待與學界商討。他並稱，恢復全日面授的時間表，要視乎學校情況和本港整體疫情再作決定，如個別學生已完成接種新冠疫苗，當局容許他們可在學校進行半日額外的非學術活動。