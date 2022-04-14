復課｜新世界「Share for Good 愛互送」捐10萬快速測試予學校 一半由港區省級政協委員聯誼會捐贈

因應全港中小學校及幼稚園將於下周二(19日)起分階段復課，學生須每日自行快速檢測才可 回校，相關開支對基層家庭百上加斤，亦令學界對快速抗原檢測包的需求急增， 新世界發展上月推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，將捐贈10萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要的家庭，當中5萬盒檢測包由港區省級政協委員聯誼會捐贈。

另外，第五波疫情持續逾3個月，鑑於基層對抗疫物資的殷切需求，「Share for Good 愛互送」首階段僅一個月已籌募及配對逾4,000萬港元善款及物資，惠及逾10萬基層家庭。因應全港學校復課在即，學生須先自行檢測才可回校，平台除特別捐贈10萬盒快速抗原檢測包予多間學校外，Lenovo香港、香港電訊及Microsoft香港亦贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，協助基層學童網上學習。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，「愛互送」平台一直留意疫情變化，適時集合社會力量，籌集並善用抗疫物資，並感謝各界的支持，鑑於疫情對學童的學習影響甚大，希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援 助。