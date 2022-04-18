復課｜85%家長盼政府能夠為學童提供快速檢測包

全港小學生將於明日(19日)起分階段恢復半天面授課堂，香港文職及專業人員總會4月12日16日做問卷調查，收到286份回應；受訪家長普遍認同學校在假期後分階段復課，55%家長對學童回校需要進行快測表示可以接受，29%家長表示不能接受。85%受訪家長希望政府能夠為學童提供快速檢測包，當中77%家長表示自行購買快測包會加重家庭負擔。

51%家長認為學校有零星個案 「毋須停課」

就尚未接種新冠疫苗的學生回校後不可參與部分非學術活動，以減低受感染風險的安排，57%家長「同意」該安排，但亦有32%「不同意」。學校出現零星確診個案，51%認為「毋須停課」，34%的家長表示要「停課」。

總會婦女事務委員會委員譚美普表示，調查反映家長希望可以讓子女可以正常回校以實體進行課堂，家長都會積極配合學校的安排，但大多數家長希望政府能夠為學童提供「自我快速檢測包」，以確保家長真正可以配合教育局和學校的安排。否則，家長希望政府和教育局可以有彈性方案安排，既可達到防疫抗疫安排，避免學童回校受到感染，同時亦可以減輕家庭的經濟負擔。此外，家長比較信任學校的安排，教育局和負責接種疫苗工作的政府部門，應該透過學校的教育、宣傳和安排，相信可以提高學童的疫苗接種率，提升學校的防疫抗疫效能，進一步為全面全日面授課堂作好準備。

兩學童家童購檢測包上課每月或需數百元以上

工聯會立法議員梁子穎指，購買快速檢測套裝，將對家長構成一定的經濟壓力。以育有兩名學童的家庭為例，以每月計算，家長需為其子女購入最少 40 套快速檢測劑，動輒數百至上千元。在現時經濟及就業市場均不穩之時，對不少家庭來說，絕對是一大負擔。