循理會美林小學引LBD教育模式 初小常識科棄課本 學生自主學習

循理會美林小學早前參與賽馬會「感．創．做」(LBD，Learning by Doing)大本營計劃，並在3年前引入常識科LBD學習模式。在LBD模式下，學生會參與課堂活動學習知識，如小二學生學習身體構造和健康概念時，在課堂做模擬人體消化系統實驗、學習香港18區時會分組用回收物料製作18區模型。在LBD學習模式不設測考，老師會透過學生課堂表現、學習手記、作品作出評估學生能否掌握致勝；家長和學生亦參與評估和自評，綜合後整輯成「學習歷程檔案」，讓教師、學生及家長了解其學習進程。學生升讀小四後，常識科才會有教科書，但課程中仍會加入主題式學習。

學習知識不應止於課本，死記硬背更會令孩子的學習興趣大減。位於大圍美城苑的循理會美林小學於小一至小三的常識科「棄用教科書」，採用LBD(Learning By Doing)教育模式，讓學生在學習過程中自行搜集資料，並透過活動式教學取代教科書，培育自主學習、成為「學習的主人」。負責施行的老師指，接受LBD的學生積極學習較一般學生高，且因表達能力與思維、組織能力上升，中英文寫作表現亦較好。

搜索資料遇不懂字句 更專心上中文課

接受LBD課堂的小三學生阮晨風笑言，課堂不設測考「超好」，回家後會有多些時間休息和玩樂；又指課堂活動很有趣，「所學到的知識亦會因快樂嘅事而記得更深」，憶述在LBD課堂透過皮影戲學到甚麼是非物質文化遺產、接觸到中華文化。他稱，在搜索資料時，不時發現有不懂的字句，為了解更多網上知識，令他上中文課更專注，「如果我唔提升中文能力，再次遇到咁嘅情況又要依靠他人，大個咗一樣會依靠人！」

另一名學生朱樂汶則指，在三年LBD課堂中大有裨益 ，「我喺皮影戲學識咩係光與影，仲學識打太極三式！」朱同學更表示，自己與同學撰寫了一本「太極秘笈」，內容除包含太極的招數，更有由學生親自於網上搜索的太極歷史。她直言，於網上搜索資料亦有一定難度，「搵太極嘅歷史時，出現一篇古文，我哋完全睇唔明」，惟有求教老師，最後成功完成「秘笈」。

美城苑循理會美林小學副校長鍾日榮指，傳統教課書教學有不少限制，如知識多由老師單向授予學生、課程單調乏味且難以確保學生掌握知識。在LBD教育模式下，學習由學生主導，鼓勵學生自行搜習資料、提出疑問和分享見解，老師角色則變為輔助學生消化知識。他憶述，起初推行LBD教育模式並不容易，因不少教師對傳統常識科的教法和評估方法都有既定認知，要適應棄用教科書不容易。

校長招捷玲補充，推行LBD教育模式需重新設計課程、安排不同活動等，成本亦較傳統課程高。但認為能夠讓課程尊重每名學生的獨特和創意、學生更自主積極學習，有助全人發展，這份成本是值得的。招亦透露，循理會美林小學6月24日舉行開放日，屆時會展示初小常識科LBD的成效，讓公眾多加了解和認識這打破傳統的教學法。