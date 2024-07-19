微軟全球大死機｜多地視窗藍畫面 機管局改人手登機 方保僑︰疑防毒軟件CrowdStrike更新出事(不斷更新)

全球各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機。(x)

微軟系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響。

國泰航空指，由於無法預期的技術問題，香港機場自助辦理登機手續設施未能使用，強烈建議旅客在航班出發前三小時抵達機場，辦理登機手續。香港快運表示，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區及航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響，正與服務供應商了解。

機管局表示，微軟系統出現故障，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響，已啟動緊急應變機制。有機場準備登機的網民指，現時機場櫃檯大排長龍，「全人手逐個對名登機，一個一個嚟」，有警員正維持秩序。

本地亦有網民報告公司出現類似事件，連登有網民稱「大約一點問過唔同公司 都一齊收x，咩事?開返都係藍mon叫你restart，無限loop。」，亦有連登網民指機場找換店的屏幕出現藍畫面。

另外，英國天空電視台未能作出正常廣播，外國亦有機場系統報稱出現問題，美國多間航空公司因通訊問題暫時停飛，德國柏林機場暫停升降。

疑涉防毒管理軟件CrowdStrike更新

微軟表示，由於Microsoft 365應用程式和服務出現服務中斷，導致全球各地的企業和使用者受到影響，「我們正在調查影響用戶存取各種Microsoft 365應用程式和服務能力的問題」，並承諾會持續努力來解決該問題。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新。

方保僑︰疑CrowdStrike更新有Bug「整瓜」視窗

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《am730》查詢時表示，涉事CrowdStrike軟件用於防毒及防網絡攻擊，估計今次事件是軟件更新時出現Bug，「整瓜」視窗系統所致，與微軟本身無關。他指即使用戶重開機後沒有藍畫面，但可能有一段時間CrowdStrike因未更新而停運，建議用戶先行斷網，或尋找其他防毒軟件頂替，以防黑客趁「無掩雞籠」真空期趁機作網絡攻擊。