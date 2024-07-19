微軟全球大死機｜「藍屏」處處涉防毒軟件CrowdStrike更新出事 本港機場航空公司改人手登記 (不斷更新)

微軟系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新，不少安裝CrowdStrike軟件的公司表示電腦出現藍屏，重啟無效導致無法工作。CrowdStrike 承認與事件有關，目前正努力解決問題。 一個更新引發「大爆炸」 網民提供自救方法 外國討論區有網絡工程師測試發現，用戶可通過進入安全模式或 Windows恢復環境，利用檔案總管打開C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目錄，找到符合C-00000291*.sys的文件並刪除，然後重啟電腦入正常模式便可回復原狀，作為暫時解決方案。