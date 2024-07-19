微軟全球大死機｜「藍屏」處處涉防毒軟件CrowdStrike更新出事 本港機場航空公司改人手登記 (不斷更新)

微軟系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新，不少安裝CrowdStrike軟件的公司表示電腦出現藍屏，重啟無效導致無法工作。CrowdStrike 承認與事件有關，目前正努力解決問題。
一個更新引發「大爆炸」 網民提供自救方法
外國討論區有網絡工程師測試發現，用戶可通過進入安全模式或 Windows恢復環境，利用檔案總管打開C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目錄，找到符合C-00000291*.sys的文件並刪除，然後重啟電腦入正常模式便可回復原狀，作為暫時解決方案。
香港機場已啟動緊急應變機制
機管局表示，微軟系統出現故障，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響，已啟動緊急應變機制。有機場準備登機的網民指，現時機場櫃檯大排長龍，「全人手逐個對名登機，一個一個嚟」，有警員正維持秩序。
國泰航空指，由於無法預期的技術問題，香港機場自助辦理登機手續設施未能使用，強烈建議旅客在航班出發前三小時抵達機場，辦理登機手續。國泰及後公布自助辦理登機手續已恢復運作，機場容貌辨識、自助行李託運、網上航班預訂等服務仍受影響。
香港快運表示，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區及航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響，正與服務供應商了解。
醫管局系統暫未有異常
醫管局回覆《am730》，指留意到微軟系統出現技術故障，已檢查本局轄下的電腦系統，暫時未有發現異常情況。本局會繼續密切監察情況，確保公立醫院及病人服務運作正常。
DONKI香港亦表示，由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤。部分店舖只接受現金及八達通付款。
am專題｜自組織追星後援會湧現 解散重組會員權益乏保障 律師︰會費難追回 消委會籲留意會籍細則
本地亦有網民報告公司出現類似事件，連登有網民稱「大約一點問過唔同公司 都一齊收x，咩事?開返都係藍mon叫你restart，無限loop。」，亦有連登網民指機場找換店的屏幕出現藍畫面。
微軟系統在全球多地出現大規模技術故障，英國天空電視台未能作出正常廣播，外國亦有機場系統報稱出現問題，美國多間航空公司因通訊問題暫時停飛，德國柏林機場登機手續將出現延誤。
澳洲受到的影響更大，當地航空公司、銀行、政府網絡、傳媒、超市自動收銀機等也受到影響，國家緊急機制小組將開會討論對策。 在日本，JR西日本因系統故障，無法獲取列車行駛位置資訊。
疑涉防毒管理軟件CrowdStrike更新
微軟表示，由於Microsoft 365應用程式和服務出現服務中斷，導致全球各地的企業和使用者受到影響，「我們正在調查影響用戶存取各種Microsoft 365應用程式和服務能力的問題」，並承諾會持續努力來解決該問題。
方保僑︰疑CrowdStrike更新有Bug「整瓜」視窗
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《am730》查詢時表示，涉事CrowdStrike軟件用於防毒及防網絡攻擊，估計今次事件是軟件更新時出現Bug，「整瓜」視窗系統所致，與微軟本身無關。他指即使用戶重開機後沒有藍畫面，但可能有一段時間CrowdStrike因未更新而停運，建議用戶先行斷網，或尋找其他防毒軟件頂替，以防黑客趁「無掩雞籠」真空期趁機作網絡攻擊。