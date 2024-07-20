微軟全球大死機｜HK Express：6班明日來往香港至高雄、台中航班升機型增座位(更新)

【16:40更新】HK Express表示，已於本港機場及其他受影響機場加配人手，盡力確保今天其餘航班如常運作；另外已將6班明日分別來往香港至高雄、香港至台中的航班，升級至A321機型以增加座位，受今日航班取消影響、並希望盡快出發的旅客，可聯絡快運的客戶聯繫團隊更改航班。有關6班航班包括UO130、UO131、UO132、UO133、UO182及UO183。HK Express重申對於系統故障為乘客帶來的不便深感抱歉，會繼續努力協助受影響的乘客。

微軟視窗系統因為有防毒軟件更新時出現問題，導致全球大規模死機，多地的用戶電腦應用程式出現問題，本港多間航空公司受影響。機管局表示，受微軟系統故障影響的航空公司旅客登記系統，已回復正常。香港國際機場運作已全面恢復正常。

HK Express清晨公布，服務供應商Navitaire早前受全球微軟系統影響而故障的服務系統正逐步恢復正常服務，原定今天出發的24班航班中，其中來往香港及台中和越南峴港的4班航班將恢復營運，時間由早上至下午初段，改為下午4時半至晚上；餘下20航班仍然取消。

由香港往台中的UO172及由台中回港的UO173、以及由香港往峴港的UO552和由峴港返港的UO553航班，將會恢復營運，但出發時間由原定早上至下午初段，改為下午至晚上服務。至於仍取消的20航班，包括台灣、越南、南韓首爾和日本福岡、泰國曼谷等，HK Express呼籲航班已被取消的乘客無需急於前往機場，並定期留意電郵查看航班最新消息，按指示免費更改行程或安排退款。如航班未受影響，在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續，而身處機場的旅客亦可留意機場內的航班資訊顯示屏提供的最新狀況。HK Express提醒其他不受影響航班的旅客，可如常出發至機場。