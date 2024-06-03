微軟與領英發表年度報告 稱近9成香港員工用生成式AI 超全球水平

自人工智能(AI)面世以來，將AI融入工作之中成為新趨勢，生成式AI可以按用戶指示自動生成文字、圖像等，節省處理文書工作時間。Microsoft與LinkedIn共同發佈《2024年工作趨勢指數》年度報告，揭示職場AI應用情況，數據發現近9成香港知識型員工於工作中使用生成式AI，領導層傾向聘用經驗少但擁有AI技能求職者。
員工積極運用AI 企業支援未跟上
研究以「AI已融入工作之中，現時的挑戰是如何善用AI」為題，訪問香港在內31個國家及市場，共3萬1千名各行業知識型員工，香港受訪者佔1千人。研究發現，88%香港知識型員工在工作中使用生成式AI，遠超全球（75%）及亞太區（83%）平均水平。香港員工積極並樂意將AI融入工作之中，但現時企業相關支援仍然不足，85%香港企業領導層認為需要採用AI保持企業競爭力，66%領導層擔心企業缺乏實踐計劃及願景，而未廣泛採用企業級AI。
Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊指，AI作為企業發展當務之急，應盡快開展全面培訓，提升員工技能，令企業穩健發展，並保持競爭力。她續，企業應為員工提供企業專用AI工具，降低員工使用個人AI工具所帶來數據安全風險。
AI能力重要過經驗
企業應用層面外，AI改變職場發展及人才需求。77%香港企業領導層傾向聘用經驗少但擁有AI技能求職者；全球擁過10億會員職業社群平台LinkedIn，截至去年年底，將AI技能新增到個人檔案次數增加142倍，平台上有關AI招聘信息錄得17%增長。
LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理吳薇薇指員工應注重裝備自己，提升運用AI能力；求職者除要具備相關技能，更要展示出持續學習態度，應對持續改進的AI科技。