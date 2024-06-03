微軟與領英發表年度報告 稱近9成香港員工用生成式AI 超全球水平

自人工智能(AI)面世以來，將AI融入工作之中成為新趨勢，生成式AI可以按用戶指示自動生成文字、圖像等，節省處理文書工作時間。Microsoft與LinkedIn共同發佈《2024年工作趨勢指數》年度報告，揭示職場AI應用情況，數據發現近9成香港知識型員工於工作中使用生成式AI，領導層傾向聘用經驗少但擁有AI技能求職者。

員工積極運用AI 企業支援未跟上

研究以「AI已融入工作之中，現時的挑戰是如何善用AI」為題，訪問香港在內31個國家及市場，共3萬1千名各行業知識型員工，香港受訪者佔1千人。研究發現，88%香港知識型員工在工作中使用生成式AI，遠超全球（75%）及亞太區（83%）平均水平。香港員工積極並樂意將AI融入工作之中，但現時企業相關支援仍然不足，85%香港企業領導層認為需要採用AI保持企業競爭力，66%領導層擔心企業缺乏實踐計劃及願景，而未廣泛採用企業級AI。