德國寶 全新UVC智能乾衣架 自動升降 兼具UVC消毒及烘乾功能

香港家庭一般都將晾衫架設於高處，每次晾衫都需要使用衣叉或「擔櫈仔」，既麻煩又危險，而且遇上打風落雨或潮濕天氣，衣服往往難以晾乾，甚至會發出一陣「嗡味」。

德國寶全新推出UVC智能晾衫架(ADR-289)，配備自動升降晾衣杆，用家可按身高自行調整下降幅度，簡單易用，長者亦能輕鬆使用，從此毋須再伸手或企高。晾衫架更特設風乾及烘乾兩種模式，配合UVC高效殺菌防霉，無論陰天雨天或回南天，都能輕鬆乾衣，從此晾衫不再受天氣環境所限制！ 自動升降伸縮晾衣杆 晾衫曬被更輕鬆

UVC智能晾衫架配備自動升降功能，只需用遙控器簡單按下降鍵，晾衣杆將自動下降最多達1.3米至觸手可及的位置，用家亦可按身高自行調整最適合的下降幅度，無需再使用衣叉，亦不用再企高，無論長者、家庭主婦或身高較矮小的人士都能輕鬆晾掛衣物。晾掛完成後按上升鍵，晾衣杆將自動上升回天花板位置，為家居騰出更多空間，景觀更開揚！ UVC智能乾衣架的晾衣杆設有32個衣架孔，承重量高達35公斤，相當於一家四口足足一周的洗衣量，即使頻繁洗衫亦不怕沒地方晾掛。而且晾衣杆採用可伸縮設計，從1.3至2.2米長自由伸展，可晾曬床單、棉被等大型床上用品，或一次晾乾全家衣物，特別適合經常需洗衣物的家庭！

特效 UVC 殺菌燈 消毒殺菌預防霉菌 回南天或潮濕天氣經常令衣物發出陣陣難聞「霉嗡味」，其實是衣物滋生細菌所發出的臭味。德國寶UVC智能乾衣架貼心配備特效UVC殺菌燈，能有效殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等常見細菌，同時預防霉菌滋生，即使在回南天的潮濕環境，亦不怕衣物發出難聞霉嗡味。 經過三年疫情洗禮，大家都習慣回到家中首先要為衣物噴消毒液，今後只需將更換後的衣物晾掛在UVC智能乾衣架上，用UVC徹底消毒，比起用消毒噴霧更環保亦更方便！ 設風乾及烘乾模式 晾衣不受天氣製肘 德國寶UVC智能乾衣架針對香港潮濕多雨的氣候特別設計，為配合不同衣物的質料和特性，用家可自由選擇「風乾」或「烘乾」兩大模式： 例如羊毛、純棉、絲綢等忌高溫衣物可使用風乾模式以加速晾乾；而尼龍、牛仔布等則可使用烘乾模式，透過低溫暖風極速烘乾，從此無論陰天雨天或回南天，都能輕鬆晾乾衣物。