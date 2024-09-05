德生大押公庵禪師寺擬評三級歷史建築

再有戰前大押建築獲建議評為歷史建築，建於1940年的油麻地德生大押獲古諮會轄下專家小組建議評為三級歷史建築，德生大押為戰前騎樓式唐樓，為「典當業大王」高可寧及其家族在港經營現存的三座戰前大押之一，而元朗公菴禪師寺和南丫島鹿洲村7號亦獲建議評為三級歷史建築，古諮會將於下周四（12日）討論評級，並會討論撤回堅尼地城太白臺8至9號戰前唐樓的評級。

古諮會下周四將召開會議，古諮會轄下專家小組建議，將油麻地德生大押、元朗公庵禪師寺和南丫島鹿洲村7號評為三級歷史建築。

典當業大王家族大押建築

根據網站「尋蹤覓蹟」介紹，德生大押為戰前騎樓式唐樓，建於1940年，是「典當業大王」高可寧及其家族在香港經營所現存的三座戰前大押之一 ，大押頂層原設置「1940」年份牌匾，翻新後招牌寫有「Since 1953」，大押樓高四層，一樓為店面，店前有騎樓，以方柱支撐，柱上有「德生大押」名字。外牆上的霓虹燈招牌有「蝠鼠吊金錢」標誌，象徵「福」和「財」，上面配上一個「囍」字，是高可寧家族管理的當舖的特色之一。高可寧家族另外兩座戰前大押分別為灣仔德榮大押和深水埗南昌押。

翻查古諮會資料，深水埗南昌押獲評三級歷史建築，灣仔振安大押和中環德榮大押最近均獲擬議三級評級，而位於元朗舊墟的晉源押是香港現存最古老的當舖，距今有二百多年歷史，獲評為一級歷史建築。而獲評為三級歷史建築的灣仔同德押，則於2015年被拆除。