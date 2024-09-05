德生大押公庵禪師寺擬評三級歷史建築

再有戰前大押建築獲建議評為歷史建築，建於1940年的油麻地德生大押獲古諮會轄下專家小組建議評為三級歷史建築，德生大押為戰前騎樓式唐樓，為「典當業大王」高可寧及其家族在港經營現存的三座戰前大押之一，而元朗公菴禪師寺和南丫島鹿洲村7號亦獲建議評為三級歷史建築，古諮會將於下周四（12日）討論評級，並會討論撤回堅尼地城太白臺8至9號戰前唐樓的評級。
古諮會下周四將召開會議，古諮會轄下專家小組建議，將油麻地德生大押、元朗公庵禪師寺和南丫島鹿洲村7號評為三級歷史建築。
典當業大王家族大押建築
根據網站「尋蹤覓蹟」介紹，德生大押為戰前騎樓式唐樓，建於1940年，是「典當業大王」高可寧及其家族在香港經營所現存的三座戰前大押之一 ，大押頂層原設置「1940」年份牌匾，翻新後招牌寫有「Since 1953」，大押樓高四層，一樓為店面，店前有騎樓，以方柱支撐，柱上有「德生大押」名字。外牆上的霓虹燈招牌有「蝠鼠吊金錢」標誌，象徵「福」和「財」，上面配上一個「囍」字，是高可寧家族管理的當舖的特色之一。高可寧家族另外兩座戰前大押分別為灣仔德榮大押和深水埗南昌押。
翻查古諮會資料，深水埗南昌押獲評三級歷史建築，灣仔振安大押和中環德榮大押最近均獲擬議三級評級，而位於元朗舊墟的晉源押是香港現存最古老的當舖，距今有二百多年歷史，獲評為一級歷史建築。而獲評為三級歷史建築的灣仔同德押，則於2015年被拆除。
禪師寺清代建造
元朗公菴禪師寺同獲建議評為三級，根據文化葫蘆「入鄉‧隨續」展覽網站介紹，元朗白沙村半山的公菴禪師寺，又稱禪師寺，平日人跡罕至。寺方資料介紹，清順治年間有姓張的塘頭埔村民在公菴現址的天然岩洞羽化，後被人發現，見屍身沒有腐爛，便原地安奉，並在洞前修建「公菴禪師寺」。1930年寺廟擴建，前方供奉觀音和佛祖，後方有石級登上岩洞，內有一尊禪師像。該寺屬元朗山厦村和欖口村物業，兩村村民每年農曆七月廿一日的禪師誕會到來拜祭。而1922年出任該寺住持的張九陽曾籌款在山腰建造「會仙橋」，該石橋亦已獲評為三級歷史建築。
而南丫島鹿洲村7號亦獲建議評為三級，鹿洲村位於南丫島東北海岸，曾為漁村，現時很多房屋已被荒廢。
另外，二級歷史建築堅尼地城太白臺8至9號戰前唐樓因修葺後被指大樓有顯著改變，被建議撤回評級至不予評級，古諮會上次會議未有結論，有古諮會委員對「連降兩級」有保留，下周四會議將繼續討論。