心理學家顧修全離世終年73歲 92年「神算」周星馳退居幕後做老闆

活躍於80至90年代電子傳播界的香港著名心理學家顧修全11月29日因肺炎逝世，享年73歲。他彌留之時，其親人和徒弟送最後一程。

戰勝肝癌卻不敵肺炎

消息指，多年前曾經中風的顧修全今年證實患肝癌，並由肝臟科權威范上達及陳詩正教授聯手操刀，將腫瘤切除，康復後曾到日本接受癌症治療專家林麗君博士和知名腫瘤科醫生藤田成晴細胞免疫治療以防復發，可是確診新冠後肺功能衰進，戰勝肝癌卻不敵肺炎。