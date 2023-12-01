心理學家顧修全離世終年73歲 92年「神算」周星馳退居幕後做老闆

活躍於80至90年代電子傳播界的香港著名心理學家顧修全11月29日因肺炎逝世，享年73歲。他彌留之時，其親人和徒弟送最後一程。
戰勝肝癌卻不敵肺炎
消息指，多年前曾經中風的顧修全今年證實患肝癌，並由肝臟科權威范上達及陳詩正教授聯手操刀，將腫瘤切除，康復後曾到日本接受癌症治療專家林麗君博士和知名腫瘤科醫生藤田成晴細胞免疫治療以防復發，可是確診新冠後肺功能衰進，戰勝肝癌卻不敵肺炎。
常亮相電視節目 晚年生活轉低調
顧修全在80至90年代以心理學家身份活躍於各大傳媒，經常亮相電視節目《歡樂今宵》、《點解香港咁過癮》、《靈通天地綫》等，為大眾所認識，他早年將西方心理學結合東方道家思想，主張用智慧、學識和所長幫助心理病患者，並宣揚和傳承道家學說，學生眾多，亦改變香港大眾對心理學等同精神科的負面印象。他撰寫過不少書籍如：《疾病的心因》、《自我創富學》。不過他晚年生活轉低調，不再於電視節目亮相。
顧修全1992年在鄭裕玲主持的《鄭裕玲星夜傾情》節目中，指從周星馳的面型認為其「無厘頭」是一種無奈及不開心，他指周為人聰明、上進心很強，所以不肯屈居在別人之下，不喜歡被人操縱，預言他將來會做老闆。結果周星馳從電影《美人魚》開始就退居幕後做導演和監製，所以他當年的這番話被指是「神預言」。