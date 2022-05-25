心衰竭婦急須屍心移植續命 醫生：正值換心黃金時間

一名65歲女病人許佩蘭患上急性心肌炎，急需進行換心手術，葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖及其丈夫盧先生，今早到電台接受訪問，黃加霖表示，病人情況嚴峻，左右心都很弱，只能以體外裝置維持生命，有機會出現血塊、腦出血或感染等併發症，換心是唯一能夠延續生命的方法，目前她可以進食及傾談，是最適合接受移植的黃金時間。但黃加霖形容病人的情況「今日唔知聽日事」，有機會在幾星期或幾月內出現併發症。

病人是O型血，身高約154厘米，體重約42.9公斤，如果有體型相近的離世人士，不限男女，家屬都可考慮將心臟捐出。

已進行多項檢查仍未能找出病因

黃加霖表示，移植組每年會收到數宗類似個案，情況不算極度罕見，有少部分個案可能因為過濾性病毒或藥物引起，但文獻或科學研究未能完全找出原因。他說，已為病人進行多項檢查但未找到原因，亦無感染新冠病毒。

病人丈夫盼有心人伸出援手 讓太太度過難關

病人丈夫盧先生則表示，太太在清明節前後感到胃部不適，經門診發現心電圖異常，送院後發現是急性心肌炎，後來情況急速轉差。又指太太沒有長期病患，生活作息定時，平日會行山和行公園等，平日亦有定期驗身，一切正常，不知道患病原因。盧先生又說，很希望有家屬將離世人士的心臟捐出，為他與太太帶來希望，他與太太都會懷著感恩的心情，回饋社會。