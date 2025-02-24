心靈探索之旅玩 · 學市集 關注大專生心理健康

隨著大專生面對的學業壓力與心理健康挑戰日益增加，香港理工大學專業及持續教育學院（CPCE）聯同 Expivotal Consultancy，於上周（19至20日）首次舉辦了為期2天的大型身心靈工作坊「心靈探索之旅 玩 · 學市集」。活動旨在提供一個互動的空間，讓學生釋放壓力、探索自我，學習減壓，並與他人建立聯繫。

身心工作坊、療癒體驗和心靈對話環節提升情緒管理

活動的亮點包括多個身心工作坊、療癒體驗和心靈對話環節，讓參加者在輕鬆的氛圍中學習如何照顧自己的心理健康。參與者可以享受多種放鬆身心的體驗，包括治療犬體驗、表達藝術治療、靜觀及頌缽工作坊，這些活動目的是幫助他們釋放壓力，恢復內心的平靜，並提升情緒管理能力。在心靈對話環節中，參加者有機會與專業人士及學院畢業生和同齡人士分享自身故事及學習經歷，建立更深的情感聯繫。此外，透過藝術手作等療癒體驗，參加者能自我表達，發掘內心深處的情感，促進心理療癒。

活動中設有6個身心工作坊、14個市集攤位、5個沉浸式叉電區及兩節真人圖書館分享，提供多樣化的體驗與學習機會。有別於一般的心理健康推廣活動，該次活動也邀請了香港青少年精神健康倡議組、賽馬會樂眠無憂計劃、朋輩支援社企Shelter等不同團體合作，除了提供多元化的心理健康活動，還設置多個互動攤位，並由不同的朋輩、復原人士、中年人士、專業人士等與大專生接觸，提供自我照顧及支援的資訊。