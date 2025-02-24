心靈探索之旅玩 · 學市集 關注大專生心理健康

隨著大專生面對的學業壓力與心理健康挑戰日益增加，香港理工大學專業及持續教育學院（CPCE）聯同 Expivotal Consultancy，於上周（19至20日）首次舉辦了為期2天的大型身心靈工作坊「心靈探索之旅 玩 · 學市集」。活動旨在提供一個互動的空間，讓學生釋放壓力、探索自我，學習減壓，並與他人建立聯繫。
身心工作坊、療癒體驗和心靈對話環節提升情緒管理
活動的亮點包括多個身心工作坊、療癒體驗和心靈對話環節，讓參加者在輕鬆的氛圍中學習如何照顧自己的心理健康。參與者可以享受多種放鬆身心的體驗，包括治療犬體驗、表達藝術治療、靜觀及頌缽工作坊，這些活動目的是幫助他們釋放壓力，恢復內心的平靜，並提升情緒管理能力。在心靈對話環節中，參加者有機會與專業人士及學院畢業生和同齡人士分享自身故事及學習經歷，建立更深的情感聯繫。此外，透過藝術手作等療癒體驗，參加者能自我表達，發掘內心深處的情感，促進心理療癒。
活動中設有6個身心工作坊、14個市集攤位、5個沉浸式叉電區及兩節真人圖書館分享，提供多樣化的體驗與學習機會。有別於一般的心理健康推廣活動，該次活動也邀請了香港青少年精神健康倡議組、賽馬會樂眠無憂計劃、朋輩支援社企Shelter等不同團體合作，除了提供多元化的心理健康活動，還設置多個互動攤位，並由不同的朋輩、復原人士、中年人士、專業人士等與大專生接觸，提供自我照顧及支援的資訊。
透過活動提升大專生抗逆力 增強心理健康意識
香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文教授對青少年的身心健康特別關注，他明白青少年成長中充滿挑戰，盼望透過活動提升大專生的抗逆能力，並將正向的心理推廣至社區。學院積極與社區不同機構共同推動心理健康活動，並計劃推廣朋輩輔導，讓大專生能夠互相幫助，共同面對挑戰。這種朋輩支持的模式不僅增強學生之間的聯繫，還能促進整體的心理健康環境。學院積極投入資源，以讓大專生正向學習，透過生死教育、身心健康活動等推廣全人發展。
香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師劉銳業博士滿意是次「心靈探索之旅 玩 · 學市集」的成效。他指，活動透過動靜兼備的多元化體驗，幫助學生維持身心靈健康，思考人生並深入了解自身性格。他舉例，治療犬體驗是一種別具特色的溝通方式，透過學生與治療犬之間的情緒連結，能有效幫助學生抒發內心情感。此外，射擊活動則讓學生透過射穿象徵個人不滿的標靶，獲得釋放壓力的感覺。他認為，現今許多年輕人在學期間容易感到迷惘，甚至喪失對未來的信心。因此，學校擔當輔導角色，積極舉辦更多心靈工作坊，幫助學生梳理情緒，讓他們無論在在學期間或日後踏入社會，都能從中受益。
Expivotal Consultancy負責人陳展弘表示過去曾成功舉辦多項與心理健康相關的活動，包括「給你一個撐下去的理由：身心靈市集」，均獲得參加者的積極反響和支持。此次與香港理工大學專業及持續教育學院的合作，將進一步深化這一使命，為大專生提供更多資源和支持。期望將來更多院校參與，共同提升社會對心理健康問題的認識及重視。