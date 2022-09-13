志記鎅木廠大限將至 最後木工班學員 盼留珍貴回憶

被通知今日為清場限期的志記鎅木廠，昨日的木工班或是掌舵人王鴻權「權叔」最後一日「帶班」，鋸木聲、砂紙摩擦聲、鎚仔揼釘聲、空中飄揚的木糠、淡淡的木香也將成「絕唱」。權叔昨先向學員介紹木廠座座歷史悠久的機器、收藏的木材、木廠歷史等，之後便讓學員動手製作自己的木家具。有參加的夫婦合力製作一張凳仔，冀成見證木廠文化傳承珍貴回憶，並心存一點希冀，望有其他地方可續保留木廠，不想成為木廠最後一批學員。

圖：蘇文傑

一同穿着木色衣參加木工班的李先生和李太表示，有為家中裝嵌傢俬，畢竟現成裝嵌的傢俬與自己一手一腳製作的有很大分別。鋸木、揼釘每個步驟親自處理，李先生表示會十分珍惜作品，更珍惜的是在這裡的回憶，並笑說「見到老婆拎鎚仔揼原來咁厲害」。他說想不到參加了最後一班，但也希望不是最後一班，希望將來有機會在其他地方可傳承木工手藝，為下一代保育文化。