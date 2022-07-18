志記鎅木廠清拆死線延兩個月 場主權叔盼一線生機

因木廠將被清拆而勞心勞力的權叔，昨笑言雖未至茶飯不思，但多少「唔夠瞓、食少咗嘢」，豁達地說一聲「千金難買老來瘦」。他估計獲延期清拆或因當局順應民意，讓木廠有更多時間處理木材，也可能因附近業權有司法程序。他透露木廠尚餘近千噸木材，自宣布清拆在即以來，僅售出到不足百分之一存貨，形容進度緩慢。他說，保留木廠冀推廣對樹木感恩、樹與人關係，讓市民對大自然產生依戀，曾構想當局讓他們原址保留成博物館，即使不可能，也冀當局把木廠納入下階段清拆範圍，獲多兩年緩衝，讓年輕人「扎根」，提升對木工價值觀，不致完全抹去一個文化。 清拆獲延期，權叔指有條件繼續開辦多3場木工班，其中一班於7月30日舉辦，造凳仔或木架收費900元(學生收800元)；木枱則收1,800元，周六接受報名，昨即爆滿。8月暫定13日有另一班次，亦甚受歡迎。

馬草壟碩果僅存木廠——志記鎅木廠清拆死線暫延兩月！志記周六晚透過社交平台宣布，收到地政總署回覆，清場日子可延期多兩個月至9月13日，供木廠清貨，不過，掌舵人王鴻權「權叔」坦言延期僅「好過即時要走」，惟清貨進度緩慢，估計仍有近千噸木材待處理。權叔現仍希望物色到新地點，並透露有「白武士」十分關心木廠，稱有地方予租借，或有重生機會，但坦言「十劃未有一撇」。昨日適逢周日，不少市民繼續到將被剷平的鎅木廠，有人為興趣尋合適木材，亦有藝術團隊辦「木廠寫生」，也有攝影愛好者近半年風雨不改為木廠留下倩影。圖：鍾式明

明白發展「硬道理」 望當局顧人文保育

志記鎅木廠昨亦有開放，吸引不少市民參觀。有習武且愛木的市民到場，冀尋高品質木材製作練武的道具，雖未尋獲，也即場以500元買下2小件揪木和紫檀木，他同時帶女兒來「見識」。藝術團隊「畫下嘢」昨有逾30名成員到木廠寫生，創辦人之一「彭啤」在木廠被收地前也有帶隊來寫生，期盼藉畫作讓更多人了解城市變遷，至今已達5次。他指木廠是香港難得了解關於木材及木業發展的空間，理解當局發展的「硬道理」，但相信也有具人情、人文保育的方法可考慮。參加者之一包括3位「00後」，於大學分別修讀與城市及文化相關課程，他們稱首次見到這麼多大件的木材，感覺震撼，覺得好香木香，與市區與別不同，相信將來也未必再有類似地方；亦感木廠用心經營，認同權叔介紹木材對人的貢獻，重視人與大自然共存理念。

除以寫生為木廠留下印記，菲林攝影師Woody則近半年來為木廠「燒菲林」十多次，包括在8號風球下到木廠「開工」。他昨日即使踏單車也不忘來木廠「巡視」。他說始終要接受變遷，香港地小，保育不可能每樣東西實體保留，維修保養也是煩惱，留下影像也是一個方法。

志記鎅木廠位處古洞北馬草壟，為新界東北發展計劃用地，地政總署2019年年末通知鎅木廠須於去年年底歸還土地，並已酌情把限期寬改至上月尾，附近多幅土地已成工地。鎅木廠亦曾申請元朗環保用地但不獲批。志記本月9日在社交平台稱憂木材遭棄堆填區，環境及生態局回應可協助把需處理木材運往園林廢物回收中心Y.PARK林區處理。