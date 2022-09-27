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2022-09-27 13:26:00

志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 場主權叔冀當局通融多兩周 (持續更新)

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志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新) 志記鎅木廠｜地政總署今晨圍封木廠 警員在場戒備 (持續更新)

【13:26更新】志記鎅木廠今晨接獲地政總署通知，當局會立即圍封木廠。根據社交網站專頁「阡陌之間」的相片，今晨有大批地政總署人員及警員圍封木廠，並禁止所有人進入，漁護署動物管理隊亦有到場。據專頁所指，當局只容許一人返回木廠取回文件，負責人及其他工人都在封鎖線外。專頁引地政總署人員指，「由於木廠危險，今日不會再容許其他人入場，亦不能取回其他工具及私人物品。」專頁又指，木廠3隻狗已帶出，暫時交托隔鄰木廠。

權叔冀與地政商討怎樣處理廠內木材

記者現場所見，木廠外圍拉起封鎖線，有身穿反光衣、戴頭盔的人員看守，禁止其他人內進，而背後則有多名警員戒備。同時，一批工人搬來水馬準備圍封木廠，另有承建商人員貼上告示。負責人王鴻權在木廠外觀看當局圍封情況，他說不知可以怎樣做，形容當局做法倉促，又指木廠內仍然有約700噸木材，希望與地政總署商討怎樣處理。

冀招牌能傳給後世 望當局通融多兩周

權叔其後受訪表示，木廠的招牌由爸爸傳給他，他希望能夠傳給後世，又說希望當局能通融多兩星期，讓他搬走木材和拆除機器，形容不會阻礙政府發展北部都會區，會盡量遷出配合。

收地期限屆滿 發展局長表明不延期

地政總署早前給予的收地限期在本月13日屆滿。發展局長甯漢豪早前表示，政府已按機制向木廠負責人提供約1,400萬元賠償，但不會再延期收地限期，形容如每次限期屆滿再給予另一限期，「呢個限期就變得冇意思。」

 

志記鎅木廠圖輯

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