志記鎅木廠｜清場限期已過　甯漢豪：不再押後收地

古洞北志記鎅木廠位於新界東北新發展區範圍內，地政總署給予的收地限期前日(13日)屆滿。發展局長甯漢豪表示，政府已按機制向木廠負責人提供約1,400萬元賠償，但不會再延期收地限期，形容如每次限期屆滿再給予另一限期，「呢個限期就變得冇意思。」

甯漢豪今日(15日)出席一項活動後，主動提及關於志記鎅木廠收地的事宜。她指出，負責人在取得補償後，如有意另覓地方繼續業務，政府願意在規劃和土地行政方面協助，但前提是要雙方都積極。她續說，若一方面想繼續經營，但另一方面稱不願意走，政府就很難作跟進工夫。

木材將送回收中心Y·PARK

志記鎅木廠位處古洞北新發展區的第一階段發展地方，甯漢豪指的私人樓宇將在未來兩年落成，公屋則於2026至2027年陸續落成，因此政府有需要進行周邊基建套配，強調地政總署在限期屆滿後，會安排進場清拆，形容總要有一日「限期是真正的限期」才可以。她又稱，地政總署和環保署會分批把木材，送到屯門回收中心Y·PARK重用或處理，但不會送到堆填區。