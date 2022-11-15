快圖美遭黑客入侵 逾60萬客戶資料外洩

連鎖沖印店快圖美數據庫去年10月遭勒索軟件攻擊及惡意加密，令約61.9萬名會員及客戶的姓名、電話號碼和送貨地址等個人資料有外洩風險。私隱公署昨發表另一份報告，發現快圖美早在2019年已知存在保安漏洞，但未有採取任何修補行動，認為快圖美錯誤評估保安漏洞的風險，令到資料外洩；因沒有即時採取措施保障客戶個人資料，違反私隱條例。

快圖美2019年3月啟用「保安插口層虛擬私有網絡(SSL VPN)」供資訊科技部門於需要時遙距登入系統，兩個月後收到防火牆生產商提醒有保安漏洞，但快圖美經評估認為無需即時修補漏洞。其後因應疫情，快圖美安排大部分員工在家工作，令員工在家中也可以遙距存取系統資料，惟快圖美也沒有重新評估漏洞，遭勒索軟件攻擊後，令54.5萬名會員及7.4萬名曾在2020年11月16日至2021年10月26日光顧快圖美網上商店的客戶資料外洩。

私隱專員鍾麗玲指，快圖美在多方面存在嚴重不足，包括錯誤評估保安漏洞的風險、資訊系統管理有欠妥善及拖延啟用多重認證功能，沒有即時採取措施保障客戶個人資料，違反私隱條例。公署已指示快圖美糾正違規情況，包括定時進行系統保安風險評估和聘請獨立的保安專家等。

對於現時私隱條例阻嚇力，即公署發出執行通知書後3個月內不改善即屬犯罪，最高可被判罰款港幣5萬元及監禁2年。鍾麗玲認為條例阻嚇力不足，將審視整個私隱條例和參考海外相關法例，提出包括加重罰則的修訂。