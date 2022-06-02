快測陽性354宗佔新增確診七成 疑有人虛報中招呃康復證明 防護中心籲多打一針滿足疫苗通行

本港昨增505宗個案，快速測試陽性呈報有354宗，較上月最多一日的215宗還要高百多宗。當局指，近日快速測試經核酸覆檢後，「陽轉陰」比率較平時超出一至四倍不等，懷疑有人藉虛報資料取得康復證明。局方又呼籲市民，不應「糾纏」要取回今年2、3月的康復紀錄以符合「疫苗通行證」要求，「最容易方法就係打一針。」

單日錄得505宗確診，包括34宗輸入個案，其中快速測試陽性呈報個案佔七成、即354宗，數字較上月單日最高的215宗多近139宗，而對上一次接獲逾300宗快測呈報已是4月22日。自疫情放緩以來，政府會為每宗快測呈報個案安排核酸覆核，受抗原測試儀器所限，當局指每日約有7%個案「陽轉陰」屬預期，惟最近數日有關比率高達15%至38%。

在第五波疫情2至3月高峰期間，部分患者未向當局呈報陽性，以致未獲發「康復紀錄二維碼」，要接種第三劑新冠疫苗才符合要求，而呈報系統現只容許市民呈報即日或前一日的快測陽性結果。適逢「疫苗通行證」第三階段前日(5月31日)實施，加上覆檢陰性比例上升，當局不排除有人為符合「疫苗通行證」最新規定，提供誤導或虛假資料，衛生防護中心總監徐樂堅呼籲市民，不要嘗試提供假資料取得康復紀錄。

徐樂堅表示，中心過去兩周接獲不少已打兩針、在今年2、3月確診但未有呈報的康復者，查詢如何符合「疫苗通行證」要求。他指，患者康復後一個月可安全打第三針，而已打兩針者顯然不抗拒新冠疫苗，建議市民不應再「特別糾纏」取回數個月前的康復紀錄，若有疑問「最容易方法就係打一針」。就昨354宗快測個案，當局指個案遍布各區，除63宗為家居檢疫者或屬已知群組外，未見涉及新爆發群組或地區性爆疫，衛生防護中心正陸續安排他們做核酸覆檢。

中環酒吧群組染疫續增

中環兩個酒吧群組持續擴大，加州大廈Zentral多4名顧客確診、荷李活道The Iron Fairies多15名顧客和2名職員確診，分別累計31和49宗個案，相關強制檢測公告屆滿後，至今仍有約100人未有檢測紀錄。元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學因籃球教練光顧Zentral染疫，籃球隊出現爆發，至今維持8名隊員確診，該校昨多兩名非籃球隊學生染疫，包括一名隊員的同班同學。

土瓜灣利榮大廈一名會展清潔工，早前與兩名家人感染變異病毒株Omicron BA.2.12.1，大廈再多3戶5人確診，當中有兩對夫婦與最先染疫單位同座向，餘下一人確診的單位則不同座向，現累計4戶8人確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，大廈確診者雖全無到訪太古城麥當勞，但全基因分析結果相似，懷疑大廈出現垂直傳播。

本港社區現首宗BA.5個案

機場停機坪一名男文職早前確診，經基因排序後證實感染Omicron BA.5，屬本港社區首宗。張竹君稱，患者病毒基因與本港已知的BA.5輸入個案有較大差別，而對比全球其他BA.5個案，發現與南非、蘇格蘭或澳洲等國的個案較相似，但仍有3至7處單核苷酸多態性位點(SNP)不同。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅昨在電台節目稱，快速測試準確度不及核酸檢測，加上可能出現假陽性，建議政府要求快測陽性者再接受核酸檢測，核酸呈陽性才納入確診數字。徐樂堅回應時，指過往一直有刪除覆檢陰性的快測呈報陽性個案，但認為這不影響觀察疫情趨勢，短期內不會改變既有做法。