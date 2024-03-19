快艇撞舢舨釀一死一傷駕駛者不認罪，控方指傷者曾舉手示意無果。

去年2月西貢發生奪命撞船意外，大網仔路近斬竹灣約20米海面，一艘紫色快艇與漁船舢舨相撞，舢舨上59歲男子當場死亡，另一名57歲男子重傷。快艇駕駛者否認一項危害他人在海上的安全罪受審。 控方案情指，2023年2月26日0735時，死者梁國耀與友人林日創在大網仔路附近登上木船，前往滘西洲一帶釣魚。堂兄弟李瀚琦和李庭軒同日朝0845時則於西貢一個碼頭登上由被告操作的快艇，前往鹽田仔避風塘附近進行尾波花式滑水活動，全程3人在船。於0915時，林日創和死者梁國耀釣完魚，船隻正返回岸邊，梁國耀當時坐在船尾，駕駛該艘使用小馬力舷外引擎的木船；而林則坐在該艘木船的中間位置。

舢舨上 林日創曾站起揮動雙手示意 兩船約0948時發生碰撞，快艇高速撞到木船尾右舷，快艇衝出水面、飛越過木船並落到另一邊。即將碰撞之際，坐在木船中間的林日創看見快艇迅速逼近，於是站起來揮動雙手以引起對方注意，然而，快艇直接駛向木船，林不見它減速，快艇在碰撞前沒有發出任何警告響號。

碰撞釀一死一傷 碰撞導致梁國耀身亡，林日創嚴重受傷。梁屍體有多處裂傷，與被轉動中的螺旋漿漿葉擊中情況吻合；林左上胸有深度裂傷，伴有左側氣胸、左邊鎖骨及兩側肋骨多處骨折、以及脛骨開放性骨折等。快艇一方無人受傷。