快速測試｜少於1%兩次覆檢均陰性　防護中心籲遲呈報者勿虛報日期

第五波疫情尚未遏止，政府早前推出快速測試陽性申報平台，截至昨日抽查發現170宗核酸覆檢陰性，其中1人涉提供虛假資料，已轉交警方跟進。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，若覆檢呈陰性，防護中心會安排相關人士入住竹篙灣隔離設施，並再向他們進行多一次核酸覆檢，至今發現少於1%個案兩次覆檢均呈陰性。他指，留意到部分個案因較早前快速測試陽性後，沒有於兩日內作出申報，在康復後才在平台呈報，並於陽性日期一欄選擇當天日期。他提醒，有關做法涉及提供錯誤或虛假資料，呼籲市民不要虛報日期，若早前基於總總原因沒有作出呈報，可電郵衛生署，署方會視乎是否接受遲報原因再決定會否向有關人士發出確診證明。

歐家榮指，防護中心每天會抽查一個百分比的快速測試呈報個案，翌日會派員上門要求有關人士自行採集拭子樣本作核酸檢測，同時會安排他們前往竹篙灣隔離設施。他續指，若結果呈陰性，防護中心會採取調查工作，包括了解對方有否病徵、如何採樣、有否接觸史及使用甚麼牌子的快速測試，並會於隔離設施替他們採樣進行多次核酸測試，至今只有少於1%是兩次測試均呈陰性，而其餘大部分個案相信都是真實的呈報。

部分人康復後才呈報

歐家榮指，有部分人看錯快速測試結果，亦有人採樣手法不準確，並特別提及有人在可呈報日子後，甚至是康復後才作出呈報，而該些個案核酸檢測呈陰性是預料之內。他提醒，市民不能於快速測試呈陽性兩日後才作出呈報，並在平台的檢測日期一欄「揀一個可以報嘅日子報俾我哋」。他又指，若早前基於任何原因沒有作出呈報，可向衛生署發出電郵(ratp@dh.gov.hk)，署方會視乎是否接受遲報原因再決定會否向有關人士發出確診證明。對於該宗懷疑刻意提供虛假資料的個案，歐指由於已經轉交警方跟進，不宜透露更多詳情。