快速測試｜筲箕灣、青衣、北區等多廈等污水帶毒　政府將派14.5萬測試包

第五波疫情持續，政府今日(3月27日)表示，在北區、葵青區、東區和黃大仙區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，政府將向以下地區的14.5萬名住戶、清潔工及物業管理員工派發快速抗原測試包。

北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨

葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園

東區 — 耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、德福樓、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、仲齊大廈、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓

黃大仙區 — 宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的市民，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。政府指，若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡以完成申報程序。