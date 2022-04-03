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2022-04-03 19:42:14

快速測試｜袁國勇教採樣前要擤鼻　衞生防護中心更新指引 (有片)

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政府推廣本月8日至10日，全港市民自願連續3日接受快速測試。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府推廣本月8日至10日，全港市民自願連續3日接受快速測試。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情持續，政府呼籲市民周五(8日)至下周日(10日)期間，每日進行快速檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，鼓勵市民自願檢測，讓當局能了解更多社區隱形傳播情況。她指，中心已在網上更新快速檢測的採樣方法，主要是建議市民採樣前應先輕輕用紙巾擤鼻，使鼻液在鼻子前端，令採樣更準確，並透露政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇也有幫忙拍影片，教導市民如何正確採樣。

袁國勇在影片中表示，使用喉嚨拭子測試的市民，測試棒一定要放得夠深、放至扁桃腺及咽喉位置，但切忌碰到牙齒、牙肉或舌頭。至於使用鼻腔拭子的測試，他建議最好是在早上起床後採樣，並應先用紙巾擤鼻，把鼻後方的分泌物擤到鼻腔前面，然後再把測試棒分別伸進兩個鼻腔內壁，各打圈最少10次。他特別提到，橫向採樣才能取得最佳效果，而不應向上採樣。

袁國勇示範快速測試兩種採樣方法

在進行鼻腔拭子測試前，袁國勇建議應先擤鼻，令鼻後方的分泌物擤到鼻腔前面。(衞生防護中心影片截圖) 把採樣棒伸進一邊鼻孔打圈10次採樣。(衞生防護中心影片截圖) 然後將採樣棒伸進另一邊鼻孔，同樣打圈10次採樣。(衞生防護中心影片截圖) 袁國勇提醒，進行鼻腔拭子時應該要橫向採樣。(衞生防護中心影片截圖) 使用喉嚨拭子測試的市民，袁國勇提醒切忌碰到牙齒、牙肉或舌頭。(衞生防護中心影片截圖) 袁國勇指測試棒在口腔內一定要放得夠深、放至扁桃腺及咽喉位置。(衞生防護中心影片截圖)

衞生防護中心提醒快速測試採樣要點

  • 參考衞生防護中心網頁選購合適測試套裝
  • 閱讀說明書並按指示進行測試
  • 如用鼻腔拭子，採樣前先擤鼻子
  • 要在適當位置採樣，並採足夠樣

完成採樣後，衞生防護中心指市民應把採樣棒前端充分浸入測試溶液，然後攪拌。然後，市民應蓋好盛載測試溶液的瓶子，並把測試溶液慢慢滴入測試棒的樣品孔內，其後按使用說明書指示的等候時間讀取結果。

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