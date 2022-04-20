快速測試｜非會員60歲以上長者　可親身往258處領免費套裝 (附名單)

政府昨日(19日)開始向60歲或以上長者，免費派發快速檢測包，至今已派發40萬份快速抗原測試套裝。不過，當局原先只限服務單位的會員或服務使用者索取，部分服務單位也出現人龍情況。食物及衞生局宣布，明起容許非下述258個指定服務單位會員的長者，親身攜帶可證明年齡的文件，到有關服務單位索取測試套裝。

為確保更多有需要長者可以取得測試套裝，食衞局指每人每日只應免費領取1次合共5份的套裝，亦不能代他人領取。當局又稱，有關免費派發的安排會進行至5月底，長者毋須急於在這數日內索取，亦毋須囤積測試套裝。食衞局又已即時安排物流，在這數日陸續向各服務單位補充更多存貨，日後亦會加密相關物流安排，以免長者向隅。

免費向所有60歲或以上長者派發的服務單位

食衞局基層醫療健康辦事處轄下2間地區康健中心及11個地區康健站

14間衞生署轄下長者健康中心

213間社會福利署資助的長者地區/鄰舍/活動中心

18間由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心

此外，基於其服務模式，社署資助的長者日間護理中心／單位、綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊和長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位，只會向其60歲或以上的會員及服務使用者免費提供測試套裝。食物及衞生局副局長徐德義上周三(13日)曾指，服務單位會彈性處理，向未有成為服務單位會員的長者派發免費快速測試包。