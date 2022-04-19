快速測試｜60歲或以上長者今起可免費拎　一文看清索取途徑

60歲或以上長者即日(4月19日)起，可透過多個途徑，領取免費的快速檢測套裝。政府表示，安排旨在支援及鼓勵長者自行檢測，以盡早識別出患者及截斷社區病毒傳播鏈。今日至5月31日期間，合資格的長者可透過下列途徑，免費索取快速抗原測試套裝：

食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站：60歲或以上會員或服務使用者

衞生署轄下14間長者健康中心：65歲或以上會員或服務使用者

受社署資助的213間長者地區/鄰舍/活動中心：60歲或以上會員

受社署資助的93間長者日間護理中心/單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位：60歲或以上服務使用者

由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心：60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者

長者每次可領5包快速測試

食物及衞生局副局長徐德義上周三(13日)稱，長者如多做測試可達致「早發現，早治療」，有助減低重症及死亡率。他當日續指，每位長者每次可索取5套快速測試包，需要時可再次領取。至於未有成為服務單位會員的長者，他表示服務單位也會彈性處理向他們派發。

政府派發的快速測試包，會附上一份專為長者而設、字體較大的《使用須知》，圖文並茂較導長者使用、呈報和求助等。長者可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。

與此同時，全港學校今日開始分階段有序復課，師生每日回校前須進行快速測試，但政府多次重申不會向全港學生免費派發快速檢測包。

