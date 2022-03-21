快速測試｜Pacific Coffee向DSE考生免費派快速檢測包　點擊即睇8間派發分店

本港第五波疫情已肆虐近3個月，今屆中學文憑試(DSE)相信要在疫情下開考，為讓香港中學文憑試應屆考生順利參與考試，Pacific Coffee將聯合華潤慈善基金、晶准醫學舉辦第二屆「我為DSE加油」活動，向應屆DSE考生捐贈4,500份新冠病毒自測包。有需要的考生可於本月下旬至4月中旬期間，在Pacific Coffee指定的8家門店(門店地址詳見下文)，領取快速檢測包的考生需出示其准考證，以免費領取2份快速檢測包。
8間領取快速檢測包門店
該8間領取快速檢測包的Pacific Coffee門店，分別為：
香港區：
- 灣仔駱克道41號東城大廈UG4-5號鋪
- 太古太古城中心5樓502號鋪
九龍區：
- 九龍塘又一城LG2層26號鋪
- 九龍黃大仙龍翔道黃大仙中心北館1樓N111及N112號鋪
新界東：
- 沙田連城廣城108號鋪
- 將軍澳重華路8號東港城1樓C區
新界西：
- 新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓F1號鋪
- 新界屯門屯門市廣場一期一樓1133,1135至1136號鋪
Pacific Coffee：盼考生以健康體魄考出佳績
Pacific Coffee 董事葉文斌指，DSE考試是青年人人生中的一場意義重大的考試，適逢疫情肆虐，本次與相關機構舉辦新冠病毒快速檢測包捐贈活動，希望謹以此行動向社會傳遞溫暖，也希望考生以平穩積極的心態以及健康的體魄應對疫情，安心出行、考出佳績。
另要注意是，由於活動屬公益性質，在活動領取的新冠病毒快速檢測包均不接受換貨或退貨，而且主辦單位有權暫停、更改或終止活動或添加活動覆蓋門店，考生須關注官方訊息。