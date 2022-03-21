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2022-03-21 14:40:00

快速測試｜Pacific Coffee向DSE考生免費派快速檢測包　點擊即睇8間派發分店

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Pacific Coffee向DSE考生捐贈4,500份快速檢測包。圖為其中一間派發快速檢測包的綠楊坊鋪。(林俊源攝)

Pacific Coffee向DSE考生捐贈4,500份快速檢測包。圖為其中一間派發快速檢測包的綠楊坊鋪。(林俊源攝)

本港第五波疫情已肆虐近3個月，今屆中學文憑試(DSE)相信要在疫情下開考，為讓香港中學文憑試應屆考生順利參與考試Pacific Coffee將聯合華潤慈善基金、晶准醫學舉辦第二屆「我為DSE加油」活動，向應屆DSE考生捐贈4,500份新冠病毒自測包。有需要的考生可於本月下旬至4月中旬期間，在Pacific Coffee指定的8家門店(門店地址詳見下文)，領取快速檢測包的考生需出示其准考證，以免費領取2份快速檢測包。

8間領取快速檢測包門店

該8間領取快速檢測包的Pacific Coffee門店，分別為：

香港區：

  • 灣仔駱克道41號東城大廈UG4-5號鋪
  • 太古太古城中心5502號鋪

九龍區：

  • 九龍塘又一城LG226號鋪
  • 九龍黃大仙龍翔道黃大仙中心北館1N111N112號鋪

新界東：

  • 沙田連城廣城108號鋪
  • 將軍澳重華路8號東港城1C

新界西：

  • 新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1F1號鋪
  • 新界屯門屯門市廣場一期一樓1133,11351136號鋪

Pacific Coffee：盼考生以健康體魄考出佳績

Pacific Coffee 董事葉文斌指，DSE考試是青年人人生中的一場意義重大的考試，適逢疫情肆虐，本次與相關機構舉辦新冠病毒快速檢測包捐贈活動，希望謹以此行動向社會傳遞溫暖，也希望考生以平穩積極的心態以及健康的體魄應對疫情，安心出行、考出佳績。

另要注意是，由於活動屬公益性質，在活動領取的新冠病毒快速檢測包均不接受換貨或退貨，而且主辦單位有權暫停、更改或終止活動或添加活動覆蓋門店，考生須關注官方訊息。

Pacific Coffee向DSE生捐贈4,500份快測檢測包。(Pacific Coffee圖片)

Pacific Coffee向應屆DSE考生捐贈快速檢測包加氣。(Pacific Coffee圖片)

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