快速測試｜Pacific Coffee向DSE考生免費派快速檢測包　點擊即睇8間派發分店

本港第五波疫情已肆虐近3個月，今屆中學文憑試(DSE)相信要在疫情下開考，為讓香港中學文憑試應屆考生順利參與考試，Pacific Coffee將聯合華潤慈善基金、晶准醫學舉辦第二屆「我為DSE加油」活動，向應屆DSE考生捐贈4,500份新冠病毒自測包。有需要的考生可於本月下旬至4月中旬期間，在Pacific Coffee指定的8家門店(門店地址詳見下文)，領取快速檢測包的考生需出示其准考證，以免費領取2份快速檢測包。

8間 領取快速檢測包 門店

該8間領取快速檢測包的Pacific Coffee門店，分別為：

香港區：

灣仔駱克道 41 號東城大廈 UG4-5 號鋪

太古太古城中心 5 樓 502 號鋪

九龍區：

九龍塘又一城 LG2 層 26 號鋪

九龍黃大仙龍翔道黃大仙中心北館 1 樓 N111 及 N112 號鋪

新界東：

沙田連城廣城 108 號鋪

將軍澳重華路 8 號東港城 1 樓 C 區

新界西：

新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊坊 1 樓 F1 號鋪

新界屯門屯門市廣場一期一樓 1133,1135 至 1136 號鋪

Pacific Coffee：盼 考生以健康體魄考出佳績

Pacific Coffee 董事葉文斌指，DSE考試是青年人人生中的一場意義重大的考試，適逢疫情肆虐，本次與相關機構舉辦新冠病毒快速檢測包捐贈活動，希望謹以此行動向社會傳遞溫暖，也希望考生以平穩積極的心態以及健康的體魄應對疫情，安心出行、考出佳績。

另要注意是，由於活動屬公益性質，在活動領取的新冠病毒快速檢測包均不接受換貨或退貨，而且主辦單位有權暫停、更改或終止活動或添加活動覆蓋門店，考生須關注官方訊息。