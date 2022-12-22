快遞平台Zeek傳明日結業母公司將清盤　外送員千萬欠薪難追討

被指財困拖糧的快遞平台Zeek(斑馬到家)，有商戶聲稱收到Zeek的電郵，內文宣布將在本周五(23日)結束營業，惟平台的官網則暫未有任何公布。有關電郵由Zeek發出，內容指Zeek貨運配送的業務，將於2022年12月23日00:00起結束營運。商戶如對安排有任何疑問，可於2022年12月22日或之前電郵該公司查詢。商戶必須於帳單上列明的付款限期前，繳交指定日期內所產生的物流費用，但凡於逾期後還未收到整筆款項，將會以法律程序追討。

Zeek母公司將清盤

一直協助Zeek工友的「服務業總工會」轄下的自由工作者分會表示，最新已接獲200名工友求助，涉款超過1,000萬元。分會主席王師樂指出，早前在勞工處協調下，與工友及公司代表召開協調會議，當時Zeek代表無表明會如何處理，只承諾將於聖誕前給予一個交代，至今天才收到不同工友轉發的信息稱公司宣布將結束營業。

王師樂又指，目前已接獲勞工處通知，Zeek的母公司之一，「建順資訊科技管理有限公司」將會清盤，而有Zeek辦公室員工亦報稱，公司已通知他們申請破欠基金，但外送員與這間公司沒有僱傭關係，故外送員仍未得到正式答覆，公司會如何處理拖欠的薪金。

曾承認資金流緊張

而Zeek行政總裁亦曾於12月16日發重要通告，指在一個代表配送專員的相關聯會協助下，雙方協議確認公司需於12月23日當日發布有關公司的最新資訊及安排，就有關安排向外送員致歉。Zeek近月被指拖欠外送員工資。Zeek於12月初向外送員發公告，承認資金流緊張，正積極尋求新資金注入，而其位於荔枝角的辦公室，當時亦懷疑已停運。