快遞騙案疑似攻港 市民收神秘抽獎券 專家︰勿掃二維碼

內地騙案疑似攻港！近日多名市民反映，自己並未網購，卻收到速遞公司送來的神秘包裹，包裹上印有市民姓名及電話等個人資料；內附一塊面膜及一張淘寶「抽獎券」，背面印有不明二維碼，手法與內地近年頻現的「快遞騙案」高度相似。香港淘寶回應指，該抽獎券屬第三方詐騙行為，已即時成立專案組跟進。有專家提醒，切勿掃描抽獎券上的二維碼，以免個人資料外洩。

近日有多名市民在社交平台發文，指收到由陌生人從元朗同發大廈順豐站寄出的速遞包裹，包裹上的收件人姓名、電話及地址均屬於事主本人或家屬，令事主感到不寒而慄，「好得人驚，本身諗住去報警」。 部分收件人打開包裹發現，內有一塊面膜及一張印有「淘寶備戰雙12」優惠的抽獎券，背面附有二維碼。有市民表示，家人收到包裹後立即棄掉，並提醒其他人切勿掃描抽獎券上的二維碼，以防有詐。

淘寶指抽獎券「並不是來自我們」 香港淘寶回覆傳媒查詢時指，該抽獎券「肯定並不是來自我們淘寶官方」，是第三方的詐騙行為。香港淘寶已即時成立專案組，正在釐清問題。 央視報道指「內地常見快遞騙局」 翻查資料，該手法與內地常見的快遞騙局相似。內地央視網早前報道指，受害人收到一件來歷不明的速遞郵件，包裹內有一張外觀精美的中獎卡，聲稱「刮獎」即送禮品。當受害人掃描卡上的二維碼，便進入釣魚網站或假冒客服，被誘導刷單做任務。騙徒初時會給予「甜頭」，但最終會以「任務超時，系統卡單」為由，一次過騙走大額本金。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問時表示，這是「O to O」(online to offline)形式的釣魚騙案，騙徙以印刷實體卡和郵寄包裹形式增加成本，減低市民戒心。 他又提醒，在人工智能時代，「要整一個App似足淘寶，可能只需半個鐘」，市民收到所謂優惠券時須保持警惕，切勿輕易掃描二維碼或下載來歷不明的應用程式，應檢查相關二維碼所連結的網站是否屬官方平台，有需要時可致電官方查詢。同時切忌在釣魚網站或假冒應用程式輸入個人資料。