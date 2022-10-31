急凍吞拿魚柳驗出有毒代謝物 或可致中毒

食物安全中心跟進一宗涉及吞拿魚柳的食物中毒個案，樣本被檢出每公斤2800毫克的有毒代謝物組胺，可能引致中毒反應。 涉事急凍吞拿魚柳，來自越南，中心到涉事食肆及進口商調查、追蹤吞拿魚柳的源頭，並在進口商抽取的一個吞拿魚柳樣本檢出含有毒代謝物組胺。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

進口商展開回收

中心發言人說：「中心早前接獲衞生署衞生防護中心通報涉及吞拿魚柳的食物中毒個案後，隨即派員到位於尖沙咀懷疑涉事的食肆及進口商跟進調查，並追蹤有關吞拿魚柳的源頭，抽取樣本作化驗。」有關進口商、供應商及食肆正按中心指示停售及棄置相關食品。進口商亦已展開回收，市民可致電熱線2512 2900查詢回收事宜。

組胺較常見於吞拿魚、沙甸魚、馬鮫和銀魚等若干種魚類中，是因細菌腐敗而產生的有毒代謝物。進食含大量組胺的魚可引致中毒反應。組胺的中毒症狀包括口腔有刺痛及灼熱感、面色潮紅、出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹。中毒症狀會在進食後幾個小時內出現，並通常在十二個小時內消失，亦無長期影響。