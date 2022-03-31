急基層所急 HGC環電撲快測包助抗疫 重燃貧苦學童盼望

本港第五波疫情持續，至今已造成逾180萬名市民染疫，百業蕭條，尤其是基層家庭一旦確診隔離，隨時頓失經濟依靠，手停口停，全家陷入惶恐之中。面對嚴峻環境，HGC環球全域電訊(HGC環電)迅速應對，除宣布多項抗疫措施外，更特別體察貧苦學童需要，早在爆疫初期，HGC環電即張羅大量快速測試包，快速贈予陳校長免費補習天地(補天)，足證HGC環電的幫助不應只停留於物質層面，而是安頓他們的精神需要，轉化對未來的盼望。
HGC環電：手停口停是基層家庭噩夢
疫情發展至今已歷兩年多，HGC環電一直心急普羅大眾需要，早在全民撲口罩的時候，即動用原本預留作員工的經費，迅速張羅5萬口罩派發市民。對於今次為補天捐贈快速測試包，HGC環電原來與他們淵源深厚。「早在2018年，HGC環電踏入一周年時，已跟補天攜手合作，向基層學童捐贈免費寬頻服務；我們亦試過邀請補天的受助家庭出席音樂活動，讓他們親歷喜愛歌手的現場演唱。」HGC環電與補天積極回饋社會的理念，透過多次合作活動而深入了解補天的受眾，「故在第五波疫情爆發，市面欠缺快速測試包之時，馬上向他們免費捐贈快測包套裝，緩解基層家庭的燃眉之急。」
Omicron傳播迅速，一人中招隨時牽連其他家庭成員，基層家庭大多收入拮据，「每日開支緊張，快測包很多時是全家使用，構成沉重財務負擔。」而從事飲食或零售業的，更要定時檢測方能上班。「手停口停是許多基層家庭的噩夢，快測套裝變成他們的疫下額外必須品。」故 HGC環電透過補天，以捐贈予弱勢社群，並藉小小的快測包，助基層家庭維持較安穩的環境，毋懼疫情栽培子女。
陳校長：數百家庭受惠 減家長奔波
面對HGC環電再一次的迅速應對，補天創辦人陳葒(陳校長)認為是對受助家庭的及時雨，坦言有從他們的角度出發，選擇了最好的援助。「每天生活開支已要花費百元，惟當時一套快測包隨時佔全日四分一開支，故不希望他們為了生計，花更多的金錢購買快測包。」他認同HGC環電做法，透過解決他們物資匱乏的問題，父母能減少奔波，抽更多時間關心子女；進一步而言，良好的物資有助子女專注學習，而教育則是改變命運的機會。陳校長指HGC環電所送的快測包，已適時全數轉贈予接近250個家庭。
多項抗疫措施 以音樂注入正能量
務求在疫情期間仍能服務大眾，HGC環電作出多項抗疫措施，第一、為前線員工儲備5倍數量的快速測試套裝，並要求定期檢測；第二、上門寬頻安裝技術員會核對確診或強檢大廈清單，協調客服及早跟客戶聯絡改期；第三、集團已實行員工輪班制以維持正常運作。此外，集團亦非常關心染疫客戶需要，承諾為正接受強制家居隔離之HGC寬頻客戶，免費提供2個月hmvod服務及特快2.2G多連線寬頻升級優惠，以應對家居頻寬需要。
疫情纏繞消耗港人身心，HGC環電透過「Go Ahead, Performers!」活動，以音樂為港人打氣。第二回「Go Ahead, Performers!」將在4月1日舉行，並邀請了包括張蔓姿和吳林峰等新晉本地歌手，以及不同城市的獨立歌手和樂隊，在HGC環電YouTube頻道免費播放，為香港注入正能量，以積極心態克服重重挑戰。