急性腸胃炎個案增 涉諾如病毒 衛生防護中心︰87群組 千人中招

日本近期錄得多宗諾如病毒感染個案，本港亦錄得多宗個案。衛生防護中心傳染病主任歐家榮指，本港急性腸胃炎活躍程度，自去年12月持續上升，主要由諾如病毒引起，更錄得87宗大型爆發，主要在安老或殘疾院舍，以及小學和幼兒中心，影響約1,000人，呼籲市民要注意個人及食物衛生。
歐家榮昨表示，本港急性腸胃炎個案自去年12月上升，至今維持較高水平，主要涉諾如病毒，錄得87宗群組感染，六成在安老院舍，其次在殘疾院舍，及小學、幼兒中心等，每個群組涉及3至39人不等，共涉及1,000人。流行病學調查發現，院舍爆發與職員無妥善處理嘔吐物有關，亦有患者在外進食或接觸受污染東西，感染後在院舍及學校持續傳播。
他指，諾如病毒傳染性高，在冬天較活躍，天氣回暖時，或活躍程度回落。但近兩個月因諾如病毒引發食物中毒個案亦增加，市民或進食受污染食物，如生蠔、燒味等。諾如病毒較少通過呼吸道飛沫傳播，惟接觸患者的嘔吐物或在密閉空間內有患者嘔吐時，仍有可能傳播。感染諾如病毒的病徵包括腹瀉、嘔吐和發燒等，他稱，患者只要接受治療和補充水分，一般可在數日內好轉，而免疫力較低人士有機會現嚴重併發症，籲市民注意個人和環境衛生。
衛生防護中心指，沒有疫苗預防諾如病毒感染，市民須經常保持雙手清潔，清潔雙手應以梘液清水，搓手最少20秒；酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。