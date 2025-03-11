急性腸胃炎個案增 涉諾如病毒 衛生防護中心︰87群組 千人中招

日本近期錄得多宗諾如病毒感染個案，本港亦錄得多宗個案。衛生防護中心傳染病主任歐家榮指，本港急性腸胃炎活躍程度，自去年12月持續上升，主要由諾如病毒引起，更錄得87宗大型爆發，主要在安老或殘疾院舍，以及小學和幼兒中心，影響約1,000人，呼籲市民要注意個人及食物衛生。

歐家榮昨表示，本港急性腸胃炎個案自去年12月上升，至今維持較高水平，主要涉諾如病毒，錄得87宗群組感染，六成在安老院舍，其次在殘疾院舍，及小學、幼兒中心等，每個群組涉及3至39人不等，共涉及1,000人。流行病學調查發現，院舍爆發與職員無妥善處理嘔吐物有關，亦有患者在外進食或接觸受污染東西，感染後在院舍及學校持續傳播。