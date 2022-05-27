急症及專科醫院將開放探病　醫管局：盡量每周兩次(附名單)

第五波疫情漸趨平穩，由下星期二起，醫管局宣布特別探訪安排，將擴展至其他有住院服務的急症及專科醫院，以及兒童及青少年精神科病房或部門。每名病人每星期可獲安排約1至2次探訪，每次由1位已登記的訪客探訪1小時。

醫院管理局高級行政經理梁明在本台節目《千禧年代》說，主要考慮到病人和家屬都有探病需要，而近日疫情已趨平穩，經醫管局專家小組探討後，決定擴展探訪特別安排。他說，大部分流程與早前在非急症醫院的安排差不多，最重要是視乎病房大小，病床的數目等，決定不同醫院不同病房，在每個時段可以容納多少家屬入內，如情況許可，醫管局都會盡量安排到每周探訪兩次。

醫管局：盡量安排每周兩次

梁明強調，醫院方面會主動致電家屬預約探訪安排，市民不用心急，至於可否延長每次1小時的探訪時間，梁明說，有待相關安排實行一段時間之後，再因應實際情況，有需要會作出改善。

他又提醒，所有探訪人士必須符合「疫苗通行證」的相關要求，並持有疫苗接種紀錄。探訪人士須提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明或探訪前24小時內的快速抗原測試陰性結果證明。如探訪人士屬於新冠康復人士，在確定檢測陽性當天起計14天，再加90日，若能提供相關證明，便可獲豁免新冠病毒檢測要求。