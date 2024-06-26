急症室加價｜盧寵茂：可撥資源支援重症 擬治療費「封頂」免因病致貧

醫務衞生局長盧寵茂表示，檢討急症室和公立醫院收費必是「有加有減」，目的並非為減少醫療投放，而是誘導患者減少浪費，再將資源撥向重症，目前正探討為重症治療費「封頂」，避免「因病致貧」情況，會比幫助因小病看急症者更有意義。

盧寵茂接受《星島日報》訪問時指，急症室輕症個案佔整體6成，年耗逾20億元公帑，重申收費檢討必是「有加有減」，目的非增加庫房收入，而是善用資源於醫管局四個服務方向。他以急症室為例，醫護須24小時輪班且配備電腦掃描等昂貴儀器，單個診症成本高達2,400元，但病人只付180元。加上每年約130萬人屬「次緊急」和「非緊急」輕症，佔用資源不菲，單靠讓他們付出「時間成本」，以較長時間輪候非分流良策。盧寵茂相信故意濫用只佔少數，惟急症室便宜且便利，無疑有導向作用，養成部分人「假日不適睇急症」習慣。

需全面檢討醫療事故 非有人下台便可解決

公立醫院目前有逾3萬名病人需自費藥物，當中約300名癌症病人每年藥費逾40萬元；盧寵茂指正研究是否有空間幫助自費藥物病人，亦探討重症治療可否「封頂」，付出一定治療費用後，便毋須再付。

對於公立醫院醫療事故頻生，盧寵茂承認近期事故似乎「多咗啲」，會檢討醫管局的考核、獎罰方式是否不足、管理層是否需檢討問責制度等，硬件上也要檢視採購、監工等。對於做法會否影響士氣，盧寵茂指「獎罰不明」才是對士氣的最大打擊，強調問責非等同「下台」，「純粹下台不會解決問題，只會令人手短缺越來越嚴重」，至於「罰」方面，他形容能是「精神上的」，未必一定是懲處。