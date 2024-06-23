急症室加價｜逾半受訪者只能承受少於一成公院加幅　有長期病患者難負擔「情願死」

政府現正檢討公營醫療服務收費，有團體向逾200名基層進行問卷調查，近六成受訪者不贊成調整收費，有五成三就表示只能承受少於一成的加幅，建議最終加幅不應多於一成，否則將對基層家庭造成經濟負擔。調查亦指出，超過八成受訪者認為應確保缺乏經濟能力的巿民，能夠使用適切的公營醫療服務，另有逾五成受訪者認為，若提高急症室收費，就必須增加相應的醫療服務供病人使用。 彭鴻昌反駁急症室便宜致濫用說法 香港社區組織協會、長期病患者關注醫療改革聯席及香港老人權益聯盟，早前就收費調整向229名基層進行問卷調查。團體認為，若政府帶頭加價，私營醫療機構或同樣提高收費，會造成醫療費用通脹。對於有意見認為因急症室收費便宜才導致出現濫用，社區組織協會幹事彭鴻昌直指說法沒有數據支持，希望大眾不要被誤導。他解釋，調查結果顯示在過去一年，受訪者平均求診急症室次數為2.15次，有近四成受訪者更沒有使用急症室服務，而綜援受助人與非綜援受助人使用次數相約，兩者均約為兩次。

彭鴻昌認為，巿民因緊急醫療需要才前往急症室，如果政府因急症室被「濫用」而想透過加價改善便是本末倒置。另外，有54.6%的受訪者指因收費昂貴，因此選擇求診急症室而非私營診所。團體認為若政府帶頭加價，私營醫療機構或同樣提高收費，會造成醫療費用通脹，同時市民會因為費用上漲而更偏向使用急症室服務，無助分流公營求診者，形容是得不償失。

冀政府廣泛宣傳醫療費用減免 現時政府為支援有經濟困難的病人，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人可申請醫費用減免，惟申請人需通過資產審查，其每月家庭入息不可超過家庭住戶每月入息中位數的75%。以二人家庭為例，今年首季二人家庭的入息中位數為21,600元，即月入不足16,200元才可獲部分豁免，若要全數豁免，家庭月入需少於中位數的一半，即10,800元。

調查結果反映，有六成四受訪者不知道沒有領取綜援的人士，原來都可以申請醫療費用減免，另有近四成人不滿這項制度。彭鴻昌批評，目前醫療費用減免機制未能協助有經濟困難的中下階層巿民，因入息及資產限額太低、申請程序繁複等因素，巿民難以申請醫療費用減免，同時希望政府改善機制的同時並應廣泛宣傳。 2005年患上肌肉萎縮症的長期病患者、香港肌健協會司庫甄俊傑直言，若公營醫療服務加價，會對他造成很大負擔。目前要到9個不同專科門診覆診的他解釋，為治療病情已花光所有積蓄，與家人關係疏離，而現時領取的傷殘津貼僅約4,000元，若公營醫療服務加幅多於一成會造成相當大負擔，「(到時)食都唔洗食，情願死咗去。」