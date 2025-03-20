急症室就診逾半屬次緊急 醫管局盼加價分流病人

公共醫療收費檢討預計最快本月公布，當中醫管局擬提高轄下18間公立醫院急症室收費，以改善資源分配及縮短輪候時間。醫管局指，2024年有近200萬人次到急症室就診，逾半屬次緊急(第4類別)病人。局方指，急症室對上一次加價已是2017年，其後次緊急及非緊急病人的求診人數減百分之五，之後亦未見明顯上升，相信加價可舒緩急症室壓力；重申急症室加價後所得的額外收入將全數撥入醫療服務開支，調整後收費須等待政府公布。
現時公院急症室根據病情將病人分流為5類，包括危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急，全部劃一收180元。2024年有近200萬人就診，當中53.3%屬次緊急(第4類別)病人，平均輪候時間167分鐘，大大高於2015年110分鐘；四成屬緊急(第3類別)病人，平均輪候時間26分鐘，與2015年(25分鐘)相若，但只有76.6%病人在30分鐘內診治，未能符合醫管局的目標服務時間(即90%在30分鐘內診治)。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中坦言，情況不理想，強調應將急症室資源重新集中在有緊急需要的病人上。
上次加價次緊急非緊急人數減5%
公共醫療收費多年未有調整，對上一次急症室收費調整於2017年6月，每次急症室費用由100元上調至180元。醫管局質素及安全總監黃立己稱，當年新收費生效後，次緊急及非緊急病人的求診人數減百分之五，及後亦未見明顯上升，相信加價可舒緩急症室壓力，將病情較輕的病人分流至其他基層醫療服務。
雖然費用上調，但急症室成本及補助持續增加，每宗診症平均成本由2017/18年1,390元，升至2023/24年的2,070元，補助比例由87%增至91%。早前有消息指，急症室將實行兩級制，當中危殆(第1類別)及危急(第2類別)的病人免費，而緊急、次緊急及非緊急的病人則為收費。有意見擔心會因分流問題造成醫患衝突，增前線醫療壓力。蕭粵中指，醫管局有為分流定清晰指引，前線醫護人員亦有訓練；如病人感到情況變差，可要求重新檢查，醫護人員會因應情況處理。他表示希望巿民明白急症室本意是幫助最急切的問題，並可適時為情況緊急的病人治療，將資源集中在最有需要的病人身上。