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2024-01-10 11:03:30

急症室收費研加次緊急及非緊急　盧寵茂：要急症室醫生睇輕病好浪費

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盧寵茂表示，研急症室收費「可加可減」，次緊急及非緊急病人收費提升至家庭醫生水平。(資料圖片)

盧寵茂表示，研急症室收費「可加可減」，次緊急及非緊急病人收費提升至家庭醫生水平。(資料圖片)

有指政府研究提升急症室收費，以防止濫用。醫務衛生局局長盧寵接受報章訪問時指，有關檢討急症室收費是不「一刀切」，而是會「可加可減」，即最緊急的危殆及危急病人，收費可低於現水平的180元，次緊急及非緊急病人收費則提升至貼近家庭醫生水盧寵茂說，要急診室醫生看輕微病的病人會浪費醫療資源，對醫生造成打擊。

處理「危殆及危急」是急症室「最大責任」

現時急症室實行分流制度，把病人分為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急5類。據悉醫管局急症室目前危殆、危急及緊急病人佔每日求診人次比例不多，公院有能力優先治理相關患者。盧寵茂指，計劃提升次緊急及非緊急病人收費至家庭醫生水，現時急診室全時段有醫生當值，成本較一般門診昂貴，形容處理「危殆及危急」病人是急症室「最大責任」，又說他從前綫同事得知，有人僅因「生暗瘡」、「腳痕」等理由「衝急症」，希透透過加價讓他們明白急症室不是用來處理輕症。

收費太低致濫用或加劇醫生流失

他又指，濫用情況亦會打擊急症室醫護士氣及專科培訓，稱急症室工作辛苦，醫護人員培養不易，而急症室醫生是否為急症病人看診，大大影響他們的專業發展，若因收費太低引起濫用，或令急症室醫生對前景失望，加劇流失問題。盧寵茂在訪問中說：「一個急診室醫生，佢去睇一啲咁輕微嘅病，你會覺得我地嘅醫療資源好浪費，培訓得佢咁辛苦，夜晚半夜三間來一個咁嘅病人，對醫生係個打擊。

他表示現時香港面對人手及醫療資源等問題，是時機檢討收費，加上收費多年未調整，從成本角度考慮是「脫節」，惟目前未有方案，又強調檢討過程中會考慮市民承擔能力。

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