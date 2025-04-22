急症室收費｜彭飛舟︰特別退款安排將恒常化　明年加費後退款額350元

基層醫療健康專員彭飛舟表示，醫務衞生局上月公布公營醫療服務收費改革方案，與基層醫療服務發展，相輔相成。他呼籲市民善用社區基層醫療網絡，讓珍貴的急症室資源，能更有效用於處理最有需要的危殆、危急和緊急病人。
彭飛舟在報章撰文說，當局會匯集社區基層醫療醫生的應診時間和地點，讓市民了解急症室以外的服務選項。同時醫管局會將急症室特別退款安排恒常化，若求診市民在急症室等候期間，選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款，當急症室收費由明年1月1日起調整至400元，退款金額將為350元。
家庭醫學門診將繼續增加專屬名額
彭飛舟又提到，基層醫療署正與醫管局重新定位普通科門診服務，優先照顧弱勢社群，包括低收入家庭和貧困長者，普通科門診將計劃於今年內與家庭醫學專科服務、統一名為「家庭醫學門診服務」，預計家庭醫學門診於今年度增加約5萬個診症名額，並會繼續加強專屬診症名額，優先照顧弱勢社群。
夜診服務方面，醫管局會持續審視情况，特別是弱勢社群的需要。醫管局現時有23間提供夜間門診服務至晚上10時的普通科門診診所。至於假期門診服務，今年第四季起，星期日及公眾假期提供服務的家庭醫學門診診所將由14間增至15間，地點遍佈港九新界，預計整體星期日及公眾假期診症名額將會增加約5%。
原文刊登於 香港電台