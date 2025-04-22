急症室收費｜彭飛舟︰特別退款安排將恒常化　明年加費後退款額350元

基層醫療健康專員彭飛舟表示，醫務衞生局上月公布公營醫療服務收費改革方案，與基層醫療服務發展，相輔相成。他呼籲市民善用社區基層醫療網絡，讓珍貴的急症室資源，能更有效用於處理最有需要的危殆、危急和緊急病人。

彭飛舟在報章撰文說，當局會匯集社區基層醫療醫生的應診時間和地點，讓市民了解急症室以外的服務選項。同時醫管局會將急症室特別退款安排恒常化，若求診市民在急症室等候期間，選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款，當急症室收費由明年1月1日起調整至400元，退款金額將為350元。