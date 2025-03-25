急症室收費｜政府公布公營醫療收費改革　次緊急及非緊急急症收費增至400元(持續更新)

政府對上一次在2017年調整公營醫療收費，今日則公布公營醫療收費改革詳情，預料會帶來30億元的額外收入。當中會調整急症室收費，獲界定為次緊急及非緊急的病人，收費會由目前的180元增至400元，危殆及危急病人免費，明年1月1日生效，希望減少市民濫用高成本的急症服務。

指不適宜與私家診所收費比較

被問到今次急症室加價，與私家診所的收費相若，是如何決定加價水平。醫管局行政總裁高拔陞強調急症室是看危重急症，一年365日、24小時服務，包括照顧大型不幸事件，具有照顧危重病人的配置。他指「同街邊診所睇俗稱傷風感冒唔同」，認為不能如此比較兩者的收費，反而可以與私家醫院急症室收費比較。醫務衞生局局長盧寵茂亦指「希望市民唔好下下將急症室當普通科門診」，重申今次並非按通脹調整收費，而是收費改革，亦是醫療改革必不可少的一環。

至於會否擔心因為急症室分流，令病人與醫護有爭拗。醫衞局表示與醫護了解到，其實不容易混淆急症室次緊急及危急病人，不擔心會因而出現爭拗，亦呼籲病人理解及尊重醫護的專業判斷。