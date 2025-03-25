急症室收費｜政府公布公營醫療收費改革　次緊急及非緊急急症收費增至400元(持續更新)

政府對上一次在2017年調整公營醫療收費，今日則公布公營醫療收費改革詳情，預料會帶來30億元的額外收入。當中會調整急症室收費，獲界定為次緊急及非緊急的病人，收費會由目前的180元增至400元，危殆及危急病人免費，明年1月1日生效，希望減少市民濫用高成本的急症服務。
指不適宜與私家診所收費比較
被問到今次急症室加價，與私家診所的收費相若，是如何決定加價水平。醫管局行政總裁高拔陞強調急症室是看危重急症，一年365日、24小時服務，包括照顧大型不幸事件，具有照顧危重病人的配置。他指「同街邊診所睇俗稱傷風感冒唔同」，認為不能如此比較兩者的收費，反而可以與私家醫院急症室收費比較。醫務衞生局局長盧寵茂亦指「希望市民唔好下下將急症室當普通科門診」，重申今次並非按通脹調整收費，而是收費改革，亦是醫療改革必不可少的一環。
至於會否擔心因為急症室分流，令病人與醫護有爭拗。醫衞局表示與醫護了解到，其實不容易混淆急症室次緊急及危急病人，不擔心會因而出現爭拗，亦呼籲病人理解及尊重醫護的專業判斷。
急症病床住院費每日300元
急症病床住院費用方面，將取消入院費，但住院費每日增至300元，高於日間程序病床每天收費250元。醫管局希望鼓勵病人多使用日間服務，減少不必要的住院服務。另外，醫管局會引入按項共付概念，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階及高端項目收費50元至500元不等，醫管局強調資助仍高達90%，基礎服務維持免費。標準藥物收費及數量亦會調整，專科門診及家庭醫學門診標準藥費每項藥物分別收費20元及5元，每次最多4星期。住院病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物維持免費。
醫管局會增設全年收費上限，每人每年1萬元，適用於所有收費項目(自費藥械除外)，預計約7萬名重病病人受惠。為加強醫療保障，醫管局會放寬費用減免機制的申請資格和期限，預計合資格受惠人數會由現時約30萬增加至約140萬。
五大原則推進公營醫療收費改革
盧寵茂解釋政府是按五大原則推進公營醫療收費改革，第一， 承擔不減，改革所得的金額全數投放於公營醫療；第二，能者及輕症共付，會提升共付機制，扭轉現時「小病高資助、大病要自費」的資源錯配現象；第三，有加有減，加強對貧、急、重、危病人的保障，減少浪費。
第四，現時本港公營醫療資助率是97%，病人需支付3%的共付率。盧寵茂提出環觀全世界大多地方，公營醫療共付率主要是10%以上，鄰近的新加坡資助率亦是約80%，故此目標在5年內將本港公營醫療資助額調低至90%，強調仍然是高度資助；第五，循序漸進，考慮到市民的負擔能力，改革是分階段在5年內達致目標。將於明年推行今次公布的第一階段調整措施，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。