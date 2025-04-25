急症室收費｜明年起加價至400元　等候期間離開可退款350元(附收費表)

當新收費生效後，醫管局會同時將急症室特別退款安排恆常化。市民在急症室經分流護士作評估及初步醫學觀察後的等候期間，若選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款350元。

醫管局發言人表示，下一步工作將聚焦於細化實施措施，確保改革順利推行，包括精簡醫療費用減免和安全網申請程序，籌備設立資訊平台，協助有需要的市民理解和使用明年開始實施的醫療保障新措施。其中醫管局會於下星期一在醫管局網頁及醫管局流動應用程式「HA Go」，推出經濟審查自我評估程式，市民於程式中輸入家庭收入及資產等資料，便可查閱個人是否符合費用減免以及安全網申請資格。

發言人又說，醫管局會持續增加家庭醫學門診服務量，優先照顧弱勢社群包括低收入家庭和貧困長者，以及透過跨區協作彈性調配資源，重點針對有需求的地區增加夜診和假日門診服務。基層醫療署和醫管局亦會與私營醫療機構合作，彙整地區上於晚間和假期提供服務的私營醫院和基層醫療中、西醫執業處所相關資料，透過醫健通等資訊平台及於急症室向市民提供，方便市民查閱急症室以外的服務選項。

另外，醫管局亦正就非符合資格人士、公立醫院私家服務及公營醫療餘下的個別收費項目進行檢討，完成後會再作公布。