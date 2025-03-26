急症室收費｜盧寵茂：加至400元合理　顧及負擔能力及善用服務

醫務衞生局局長盧寵茂認為400元共付額是合理，他說，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目

政府公布公營醫療服務收費改革方案，當中急症室收費由現時180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。醫務衞生局局長盧寵茂認為400元共付額是合理，他說，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目，外國甚至會收過千元美金，強調考慮收費時有顧及病人負擔能力、如何善用服務及分擔成本等因素。

盧寵茂：希望第三類病人能在30分鐘內得到診治

盧寵茂在港台節目《千禧年代》說，第三類病人目標希望90%能夠在30分鐘內，能夠得到診治，但遺憾現在未能達到這個目標，只達到約70%，所以希望今次改革亦能改善第三類病人的診治率能夠達標。