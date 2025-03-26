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2025-03-26 10:30:00

急症室收費｜盧寵茂：加至400元合理　顧及負擔能力及善用服務

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醫務衞生局局長盧寵茂認為400元共付額是合理，他說，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目

醫務衞生局局長盧寵茂認為400元共付額是合理，他說，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目

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政府公布公營醫療服務收費改革方案，當中急症室收費由現時180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。醫務衞生局局長盧寵茂認為400元共付額是合理，他說，環顧全世界的急症室收費亦不只這個數目，外國甚至會收過千元美金，強調考慮收費時有顧及病人負擔能力、如何善用服務及分擔成本等因素。

盧寵茂：希望第三類病人能在30分鐘內得到診治

盧寵茂在港台節目《千禧年代》說，第三類病人目標希望90%能夠在30分鐘內，能夠得到診治，但遺憾現在未能達到這個目標，只達到約70%，所以希望今次改革亦能改善第三類病人的診治率能夠達標。

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被問到急症室收費增加後，其他服務例如普通科門診是否能配合，盧寵茂說，如果急症室仍然維持低收費並24小時「門常開」提供服務，即使門診增加夜診，市民亦未必會去，需要兩方面同步推動。他說，一直有提升公營門診服務，未來亦希望普通科門診多照顧低收入人士及弱勢社群。

至於當局將增設全年收費上限，每人每年1萬元，盧寵茂說，主要是保障不幸患上重病的病人，例如中風或長期病患人士，舉例有些中收入人士患大病，突然失去工作能力，又有很多額外支出，並因應這些人士收入中位數約半個月工資，訂出1萬元這個數額。

原文刊登於 香港電台

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