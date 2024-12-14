急症室收費｜盧寵茂：危急病人收費或減免　輕症病人補貼仍在檢討

醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時九成醫院服務都在公立醫院，作為安全網服務全港市民，包括中產。他說，當局期望能夠將有關安全網「織得更寬更厚」，收費不一定只是加，有機會減。他舉例說，急症室的第1及第2類危急病人是政府的責任，收費有可能減免，第4及第5類輕症病人的政府補貼做得更精準，由於仍在檢討中，未能透露細節，適當時候會公布。

盧寵茂在港台節目《星期六問責》表示，檢討公立醫院的收費並非簡單根據通脹，需要看數據。他指出，領取綜援及高齡長者津貼人士肯定是弱勢社群，另一類弱勢是因為重病而導致很大醫療支出的中產人士，需要有機制協助他們。

盧寵茂提到，政府正在重整公營醫療「三頭馬車」的工作。其中醫管局會負責第三及第四層的複雜醫療服務，例如需要做手術或器官移植的人士；衞生署處理傳染病、藥物審批、藥械管理、學童健康及監督不同醫療專業；基層醫療署則負責慢病管理及一人一家庭醫生概念，做好預防疾病等工作，促進市民健康。

他說，過往的公營醫療88%資源用於醫院服務，其餘12%資源放在基層服務，以致很多輕症都走到公立醫院，做成惡性循環，令公立醫院承受很大壓力。盧寵茂透露，慢病治理計劃推出不足一年，有9萬名市民參與篩查，近四成人有糖尿病及高血壓，由於男性的參與率較低，當局會鼓勵更多男性篩查。