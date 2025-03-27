急症室收費｜醫管局澄清處方4周藥物屬計算單位　非要求病人4周後再配藥

政府公布公營醫療服務收費改革方案，普通科及專科門診的藥物收費將會增加，醫管局總藥劑師崔俊明表示，最多處方4星期藥物的講法只是誤會，他解釋每4個星期是計算的單位，並非要病人於4個星期後再到醫院或診所配藥，否則會令藥劑部的工作壓力大增。
崔俊明：增加收費是希望能者共付及擴大安全網
崔俊明在港台節目《千禧年代》說，現時普通科門診是診金連藥費，新方案下每種藥5元；專科門診的藥物則由現時每種藥15元加至20元，兩者都是以4個星期作為單位。他說增加收費是希望能者共付及擴大安全網，更精準援助危重病人，又強調不希望市民囤積太多藥物在家。
鄭志雄：曾有年青人生暗瘡都會到急症室
新方案下，急症室收費由180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄在同一節目說，希望能夠集中人手及資源，照顧較危重的病人，亦希望可以加快處理第三類的病人。
他說急症室上次加費是2017年，由100元加至180元，加費數年後，第四類及第五類求診病人的數量變化不大，相信因為180元與私家醫生收費有一段距離，市民已消化了加幅。他希望今次加費可以體現輕症共付，鼓勵市民善用急症室。他舉例說現時有些輕症的市民會到急症室求診，例如傷風感冒、腸胃炎、甚至曾有年青人生暗瘡都會到急症室。
被問到新方案實施，有無定目標第四類及第五類病人可以減多少，鄭志雄說暫時很難有數字，要看市民反應，醫管局及政府會密切監察情況。
原文刊登於 香港電台