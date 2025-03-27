急症室收費｜醫管局澄清處方4周藥物屬計算單位　非要求病人4周後再配藥

崔俊明解釋每4個星期是計算單位，並非要病人於4個星期後再到醫院或診所配藥。(資料圖片)

政府公布公營醫療服務收費改革方案，普通科及專科門診的藥物收費將會增加，醫管局總藥劑師崔俊明表示，最多處方4星期藥物的講法只是誤會，他解釋每4個星期是計算的單位，並非要病人於4個星期後再到醫院或診所配藥，否則會令藥劑部的工作壓力大增。

崔俊明：增加收費是希望能者共付及擴大安全網

崔俊明在港台節目《千禧年代》說，現時普通科門診是診金連藥費，新方案下每種藥5元；專科門診的藥物則由現時每種藥15元加至20元，兩者都是以4個星期作為單位。他說增加收費是希望能者共付及擴大安全網，更精準援助危重病人，又強調不希望市民囤積太多藥物在家。