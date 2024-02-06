急症室次及非緊急病人新春期間等太久可申請退款　方便輕症到私營機構求診

急症室次及非緊急病人新春期間24小時內未能應診可退款 方便輕症到私營機構求診(資料圖片)

公立醫院急症室將於農曆新年期間採取特別安排，本周五至本月18日期間，第4及第5類，即次緊急和非緊急病人，如登記後認為等候需時太長，可在24小時內申請退回180元急症室收費，會盡量安排在1個月內退還款項。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，第1至第3類病人，即危殆、危急和緊急的病人，在急症室等候的時間一般不會長。新安排是為病人提供多一個選擇，希望方便輕症病人到私營醫療機構求診。他強調急症室是照顧嚴重和危急病人，是寶貴的醫療資源，呼籲市民患傷風感冒、擦傷等，可從其他途徑治療。